Američka košarkaška javnost ostala je u potpunom šoku nakon onoga što se dogodilo na parketu legendarnog Djuka.

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Iako je u centru pažnje bio od samog početka, niko u dvorani nije mogao ni da nasluti da će naslednik proslavljenog NBA šampiona ubaciti neverovatnih 46 poena i tako postati apsolutni heroj velike pobede Ilinoisa (99:78).

Njegova serija od 14 pogođenih šuteva iz 21 pokušaja i čak 16 ubačenih slobodnih bacanja delovala je gotovo nestvarno, pa su i najveći skeptici morali da priznaju da se rađa nova velika zvezda.

Tek kada je napustio teren, saigrači i navijači su mu otkrili da je upravo postavio novi rekord gostujućeg terena i ušao u anale NCAA košarke zajedno sa Kventinom Kolmenom.

Ovim neverovatnim izdanjem mladi srpski bek, Andrej Stojaković, sin našeg čuvenog asa Peđe Stojakovića, podigao je svoj sezonski prosek na 22,3 poena po utakmici, šaljući jasnu poruku svima u Americi da njegovo vreme tek dolazi.

Nakon istorijske partije, sam Andrej je skromno poručio da o brojkama uopšte nije razmišljao dok je bio na parketu:

– Nisam imao pojma o rekordu. Saznao sam tek nakon utakmice kada su mi ljudi govorili. To je jednostavno jedan od onih trenutaka kada nisam razmišljao o bilo kakvom rekordu. Samo sam bio srećan kada sam izašao iz igre i video lica ljudi zbog pobede, što je najvažnije – istakao je mladi Stojaković.

