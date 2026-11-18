POSLANICI Narodne Skupštine Republike Srbije nastavili su rad na konstitutivnoj sednici novog, 15. saziva parlamenta, raspravom o predloženim kandidatima za predsednika parlamenta.

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Ilija Srdanović, prvi na Studentskoj listi, dobio je reč, što je iskoristio da kritikuje predsedavajućeg Radenovića.

- Mislim da ste, gospodine predsedavjući, povredili član 7, stav 1, poslovnika. Govornik u Narodnoj skupštini dužan je da poštuje dostojanstvo Narodne skupštine. Mislim da ste povredili dostojanstvo Narodne skupštine, a slušamo danima o vama da ste dostojanstven čovek - učitelj. Učitelj treba da budete svima, i deci koja danas gledaju, ovu skupštinu. Juče je poginuo, obavljajući svoj zadatak, jedan čestan čovek. Vojnik. Niste mu i nismo mu odali počast. Mislim da je dužnost da danas odamo počast heroju koji je juče dao život za našu zemlju. Mislim da je red da se današnja sednica započne minutom tišine njemu u čast i svima koji se toga nisu setili, a vama gospodine predsedavajući najviše - rekao je.

Predsedavajući Stojan Radenović mu je zatim odgovorio.

- Samo da vam kažem, jutros kad sam gledao vesti, i odmah prvo mi je palo na pamet da odamo počast minutom ćutanja našem poginulom pilotu, ali sticajem okolnosti počela je sednica i nisam se konsultovao sa sekretarom i nekim adekvatnim ljudima, i hvala vam na tome što ste uradili, ali ja lično ne smatram da sam povredio poslovnik. Tu se radi o tom moralnom činu. Pazite, ako mi u svojim mislima žalimo za poginulim herojem, to može da bude jače nego formalna odavanja počasti. Mi se sećamo, u zadnje dve-tri godine koliko je bilo skrnavljenja u tim odavanjima počasti onih petnaest-šesnaest, a u poslednje vreme, čim ste došli na vlast, to je sve zaboravljeno. Prema tome, odavanje počasti će često u našoj svesti, u našim glavama, u budućnosti da ostavi negativan uticaj, jer vaše odavanje počasti, nažalost nastradalim ljudima u Novom Sadu, ostavilo je veliki ožiljak kod svih moralnih ljudi u Srbiji - zaključio je on.