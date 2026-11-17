VUČIĆ O RTS-a: Pronašli su način da i nasilje predstave kao nešto navodno, ukoliko to čine studenti blokaderi (VIDEO)
LIDER opozicije Aleksandar Vučić oglasio se na društvenim mrežama novom važnom porukom građanima Srbije.
- Prepošteni RTS je pronašao način da i nasilje predstavi kao nešto navodno, ukoliko to nasilje čine studenti blokaderi. Desio se „navodni napad“ na Lidiju Vukićević? - navodi se u opisu objave.
U njegovoj obajvi prikazan je prilog tokom koga se desila pomenuta situacija.
- Svi građani Srbije vas plaćaju. Niste vi prćija studenstke liste, kao što danas želite da budete. Moraćemo da se borimo za demokratiju... - rekao je on između ostalog.
Opšrinije u videu koji sledi:
Podsećamo, glumica i narodna poslanica liste "Ujedinjena Srbija, Lidija Vukićević jutros je verbalno i fizički napadnuta ispred Skupštine.
Tom prilikom Marija Radovanović, verna simpatezrka Studentske liste je Lidiju polila jogurtom.
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