Novak ipak nije završio sezonu: Đoković prihvatio poziv, čeka ga spektakl i šest miliona dolara
Turnir će biti održan u „ANB areni”, a prenos događaja obezbediće platforma Netfliks.
Srpski teniser Novak Đoković imaće još jednu priliku da se nadmeće sa najboljim teniserima sveta pre kraja 2026. godine, pošto će od 27. do 30. decembra učestvovati na egzibicionom turniru „Six Kings Slam” u Rijadu.
Srpski as neće morati da igra četvrtfinale, već će takmičenje započeti direktno u polufinalu, baš kao i Karlos Alkaraz. Njih dvojica imaju najviše osvojenih grend slem trofeja među učesnicima, pa su dobili povlašćen položaj u žrebu.
Đoković će 28. decembra igrati protiv pobednika duela između Aleksa de Minora i Lernera Tijena. Na drugoj strani žreba, Alkaraz čeka boljeg iz susreta Tejlora Frica i Aleksandra Zvereva.
Posebnu pažnju privlači i nagradni fond od 13.500.000 dolara. Pobedniku će pripasti čak šest miliona, što ovaj turnir čini izuzetno primamljivim i sa finansijske strane.
Tijen je u Rijadu dobio mesto umesto povređenog Janika Sinera, koji je osvojio prva dva izdanja ovog takmičenja. Italijan je prethodnih godina zaustavljao Đokovića, koji u nastupima 2024. i 2025. nije uspeo da zabeleži pobedu.
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