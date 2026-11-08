BAKIĆ O "DINSTANJU" I MINISTARSTVU POLICIJE: Nije mi u struci, ali želim time da se bavim, volim izazove
JOVO Bakić, kandidat na Studentskoj listi i profesor sociologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, rekao je danas se ozbiljno pripremao za mesto budućeg ministra unutrašnjih poslova i da je njegova želja da zauzme tu poziciju u budućoj vladi.
Na konstataciju voditeljke N1 da je njegova "pošalica" postala lajt motiv Studentske liste, misleći na "dinstanje", i upitan da li su njegove izjave doprinele rezultatu Studentske liste, Bakić kaže da je sve to bio "sklop marketinške kampanje".
- Svaki sociolog jeste stručan i za marketing. U tom smislu, šalju se određene poruke koje mogu da budu interesantne publici. To je, kažem vam, moja struka, ali sa tom strukom nikada se nisam bavio. Nastavnik sam, i nisam zarađivao od marketinga, ali ja bih to mogao da radim da želim - kazao je Bakić za N1.
Na pitanje koliko mu je u struci bavljenje ministarstvom unutrašnjih poslova, Bakić odgovara da "nije u struci".
- Ali sam se ozbiljno pripremao, ako budem izabran, ako mi se ukaže povernje, to je na dugačkom štapu, to je samo moja želja da se time bavim. Volim izazove, mislim da je to najvažnija pozicija trenutno koja može da se zauzme - rekao je profesor.
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