LIDER opozicije Aleksandar Vučić je tokom obraćanja u Skupštini Srbije pomeuo i tragediju koja je juče potresla Srbiju, reč je o pogibiji pilota Gorana Bulajića.

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- Juče to im je bila usputna vest. Nije bio važan junak, bilo je važno da se govori o strašnom incidentu u Galeriji, nekom detetu je pertla upala, pa su druga deca pala preko. Bilo je važno da se govori da je reč o Galeriji. Oni najgori, ne bi li neku nesreću prizvali. Ove koji spaljuju teretane, progone ljude, traže naplatu, otimaju... ali na zahtev tužilaštva, naši sudovi odobrili su produžetak pritvora Dridu. A što ovo radite? Što ne uhapsite 5.000 ljudi, koji izdaju sale? Pošto je ostao dekan, mora da ostane u pritvoru. To su oni tužioci sa kojima ste se sastajali i u Novom Sadu i u Budimpešti. Ja sam nesumljivo najkrivlji što su ovakvi došli na vlast, za to će mi istorija suditi. Ja od sopstvene odgovornosti ne mogu da pobegnem - kaže Vučić.

Podsetimo, avion „mig 29“ Vojske Srbije iz sastava 204. vazduhoplovne brigade srušio se juče ujutru oko 08.45 časova u okolini Stare Pazove. U udesu je stradao pilot aviona major Goran Bulajić.



Major Goran Bulajić je rođen 25. marta 1973. godine u Beogradu. U Vojsci Srbije je bio od 1996. godine. Iza sebe je ostavio dvoje dece.Formirana je komisija za ispitivanje vanrednog događaja, koja ima zadatak da utvrdi okolnosti nastanka vanrednog događaja i eventualnu odgovornost vojne organizacije, kao i stručna komisija Ratnog vazduhoplovstva koja treba da utvrdi uzroke udesa vazduhoplova.Ministar odbrane Bratislav Gašić i zastupnik načelnika Generalštaba Vojske Srbije general-potpukovnik Tiosav Janković, koji je i komandant Ratnog vazduhoplovstva i PVO, uputili su telegrame saučešća porodici poginulog pilota Vojske Srbije.