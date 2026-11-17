LIDER opozicije Aleksandar Vučić je tokom obraćanja u Skupštini Srbije na konstitutivnoj sednici rekao da se dogodio incident u izbornoj noći.

FOTO TANJUG/ OLIVER BUNIĆ/ bg

- Zato što ste vi spremali nemire. Zato što su mene sačekali u ulici, njih oko 150, koji su nasrnuli, to vam po prvi put sada govorim, imate službene beleške, nasrnuli na automobil, hteli da okrenu automobil naopačke, i tako dalje, a onda, naravno, nisu imali mogućnosti i snage za to, ali je i to bilo pripremano. Kao što je bilo pripremljeno i to da se ulazi u sve institucije koje vam se ne dopadaju, i da se sprovodi teror od tog dana.. - kazao je on.

Podsećamo, u toku je konstitutivna sednica Skupštine Srbije, na kojoj su prethodno potvrđeni su mandati svih 250 narodnih poslanika, čime je konstituisan novi saziv parlamenta.