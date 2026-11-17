VELIKE vojne vežbe "Koalicija 2.0", koje se održavaju u Poljskoj, potvrđuju da Francuska i druge članice takozvane "Koalicije voljnih" ozbiljno razmatraju raspoređivanje multinacionalnih snaga u Ukrajini, izjavila je danas portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova.

Piotr Polak / PAP / Profimedia

"Trenutno se u Poljskoj održavaju velike vežbe 'Koalicija 2.0', čiji je cilj priprema za raspoređivanje multinacionalnih snaga u Ukrajini u okviru 'Koalicije voljnih', a čiju bi okosnicu činili upravo Francuzi. To potvrđuje da su u Parizu i drugim prestonicama koalicije veoma ozbiljni u svojim namerama", rekla je Zaharova, prenosi Sputnjik.

Ona je podsetila da je Moskva više puta ukazivala na prisustvo zapadnih vojnih stručnjaka, instruktora i plaćenika u Ukrajini, uključujući i one iz Francuske.

Prema njenim rečima, ruska Spoljna obaveštajna služba još u oktobru 2025. godine izveštavala je o francuskim planovima za raspoređivanje vojnog kontingenta u Ukrajini, dok je predsednik Francuske Emanuel Makron u više navrata govorio o mogućnosti takvog koraka.

"Imajući u vidu obim pomoći koju Pariz pruža Oružanim snagama Ukrajine, uključujući isporuke tehnološki složenog naoružanja i lokalizaciju proizvodnje u Ukrajini, bilo bi naivno verovati da francuski vojni stručnjaci ne učestvuju u procesima na terenu“, naglasila je Zaharova.

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Ona je dodala da će javnost vremenom saznati stvarne razmere direktne ili indirektne umešanosti francuskih vojnih snaga u sukob.

Zaharova je podsetila i na upozorenje ruskog predsednika Vladimira Putina da bi strane trupe, ukoliko budu raspoređene na ukrajinskoj teritoriji, postale legitimne mete ruskih oružanih snaga.

„Nadamo se da su u Parizu toga svesni“, poručila je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

Putin je ranije, tokom sastanka sa specijalnim izaslanicima američkog predsednika Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, ponovio da je Rusija oduvek smatrala prisustvo stranih trupa u Ukrajini neprihvatljivim i da su evropske zemlje dobro upoznate sa tim stavom, podseća Sputnjik.

Vojna vežba u Poljskoj, na kojoj, pored domaćina, učestvuje još deset zemalja, počela je 9. novembra i traje do 22. novembra.