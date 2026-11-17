VELIKO UPOZORENJE IZ MOSKVE: Zapad se priprema da rasporedi trupe u Ukrajini
VELIKE vojne vežbe "Koalicija 2.0", koje se održavaju u Poljskoj, potvrđuju da Francuska i druge članice takozvane "Koalicije voljnih" ozbiljno razmatraju raspoređivanje multinacionalnih snaga u Ukrajini, izjavila je danas portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova.
"Trenutno se u Poljskoj održavaju velike vežbe 'Koalicija 2.0', čiji je cilj priprema za raspoređivanje multinacionalnih snaga u Ukrajini u okviru 'Koalicije voljnih', a čiju bi okosnicu činili upravo Francuzi. To potvrđuje da su u Parizu i drugim prestonicama koalicije veoma ozbiljni u svojim namerama", rekla je Zaharova, prenosi Sputnjik.
Ona je podsetila da je Moskva više puta ukazivala na prisustvo zapadnih vojnih stručnjaka, instruktora i plaćenika u Ukrajini, uključujući i one iz Francuske.
Prema njenim rečima, ruska Spoljna obaveštajna služba još u oktobru 2025. godine izveštavala je o francuskim planovima za raspoređivanje vojnog kontingenta u Ukrajini, dok je predsednik Francuske Emanuel Makron u više navrata govorio o mogućnosti takvog koraka.
"Imajući u vidu obim pomoći koju Pariz pruža Oružanim snagama Ukrajine, uključujući isporuke tehnološki složenog naoružanja i lokalizaciju proizvodnje u Ukrajini, bilo bi naivno verovati da francuski vojni stručnjaci ne učestvuju u procesima na terenu“, naglasila je Zaharova.
Ona je dodala da će javnost vremenom saznati stvarne razmere direktne ili indirektne umešanosti francuskih vojnih snaga u sukob.
Zaharova je podsetila i na upozorenje ruskog predsednika Vladimira Putina da bi strane trupe, ukoliko budu raspoređene na ukrajinskoj teritoriji, postale legitimne mete ruskih oružanih snaga.
„Nadamo se da su u Parizu toga svesni“, poručila je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova.
Putin je ranije, tokom sastanka sa specijalnim izaslanicima američkog predsednika Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, ponovio da je Rusija oduvek smatrala prisustvo stranih trupa u Ukrajini neprihvatljivim i da su evropske zemlje dobro upoznate sa tim stavom, podseća Sputnjik.
Vojna vežba u Poljskoj, na kojoj, pored domaćina, učestvuje još deset zemalja, počela je 9. novembra i traje do 22. novembra.
Preporučujemo
Dečak dao poklon Trampu: Predsednik SAD odmah počeo da pravi ŠOU (video)
17. 11. 2026. u 13:21
"ON BI TO VOLEO": Tramp u Manili pomenuo Kim Džong Una
17. 11. 2026. u 13:07
PANIKA U ATINI: Grčkom ministarstvu stigla sumnjiva pošiljka iz inostranstva
17. 11. 2026. u 13:02
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
OTKRIVENO SVE O UGOVORU SA MITROVIĆEM: "Željko mi je isplatio 48.000€ - u nekoliko rata! Prvobitno je bilo 60.000, života mi moga"
"U ŠEST, sedam navrata. 48.000 evra, života mi moga! Trebalo je da dobijem 60, ali..."
15. 11. 2026. u 17:31 >> 19:04
Komentari (0)