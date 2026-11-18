Utakmica poslednjeg kola Lige nacija između Bosne i Hercegovine i Rumunije u Zenici (2:1) ostala je u senci velikih incidenata na tribinama stadiona "Bilino polje", o kojima bruje rumunski mediji.

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Iako su domaći fudbaleri stigli do pobede nakon preokreta, dešavanja u sektoru sa gostujućim pristalicama izazvala su žestoke reakcije u Rumuniji. Tamošnji portali objavili su snimke policijske intervencije, tvrdeći da su snage reda upotrebile prekomernu silu.

Sve je počelo okretanjem zastave u 70. minutu. Rumunski portal „Golazo.ro“ prenosi tekst pod naslovom „Policajci su upotrebili palice protiv Rumuna“. Prema njihovim navodima, tenzije su eskalirale u 70. minutu meča, kada se jedan navijač Bosne i Hercegovine popeo na ogradu i okrenuo rumunsku zastavu.

Ovaj potez izazvao je burnu reakciju i zvižduke gostujućih navijača, nakon čega je policija pod punom opremom, sa štitovima i kacigama, ušla na tribinu i ušla u klinč sa Rumunima.

Još dramatičniji izveštaj donosi „ProSport“, koji u naslovu navodi: "Šokantni snimci iz Zenice! Navijače Rumunije brutalno pretukle bosanske snage reda nakon utakmice".

Kako tvrdi ovaj list, do najžešćeg sukoba došlo je odmah posle poslednjeg sudijskog zvižduka. Povod su bile nove provokacije domaćih pristalica nakon drugog gola BiH, koje su gostima upućivale uvrede poput „cigani“ i „prodavači gvožđa“.

Kada je jedan rumunski navijač krenuo ka zaštitnoj ogradi, policija ga je odgurnula preko sedišta, što je izazvalo opšti haos i tuču u kojoj je učestvovalo više od stotinu gostujućih navijača.

Podsetimo, Rumunija je povela golom Daniela Birligee u 6. minutu, ali je selekcija BiH u nastavku uspela da preokrene rezultat i dođe do pobede.





