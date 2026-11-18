Šta se krije iza 218.00 dolara? Teniski svet je uzdrman nakon ove afere
Svetski tenis potresa nova afera čiji se pravi epilog i dalje krije iza zatvorenih vrata sudnica. I
Iako je na terenu nedodirljiv i drži sam vrh ATP liste, Aleksander Zverev ponovo se našao na udaru bivše partnerke Brede Patee, a jedna rečenica izgovorena u Parizu pokrenula je lavinu pitanja.
Nakon osvajanja Rolan Garosa, Zverev je u razgovoru za francuski "Lekip" samouvereno poručio da su ranije optužbe za fizičko maltretiranje bile lažne i da je njegova nevinost dokazana.
Upravo ta izjava bila je okidač za novu tužbu, jer Patea tvrdi da istina nikada nije zvanično utvrđena.
Najveća misterija celog slučaja ostaje dogovor iz 2024. godine. Spor je tada tiho zatvoren vansudskim poravnanjem teškim 218.000 dolara, ali bez presude kojom bi Nemac bio proglašen krivim ili oslobođen krivice.
Javnost nikada nije saznala gde je tačno završio taj novac i koliko je pripalo samoj Patei, sa kojom teniser ima ćerku.
Dok se Zverevljevi advokati sada pozivaju na slobodu govora, duhovi prošlosti ponovo opsedaju najboljeg tenisera planete.
Slične senke prate ga još od 2020. godine i optužbi Olje Šaripove, kada je i petnaestomesečna istraga ATP tura završena bez konačnog odgovora zbog nedostatka dokaza.
Pitanje koje sada muči teniski svet glasi: može li Zverev da sačuva tron dok se iza kulisa odmotava klupko koje preti da mu sruši karijeru?
Preporučujemo
Raspad kakav se ne pamti! Otišlo i najveće pojačanje Partizana
18. 11. 2026. u 09:15
Debakl omladinaca Srbije koji se ne sme prećutati i vreme da se govori o odgovornosti
18. 11. 2026. u 08:57
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
18. 11. 2026. u 07:16
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Tuga! Preminuo legendarni fudbaler i reprezentativac Makedonije
Vladimir Sekulovski, bivši fudbalski reprezentativac Makedonije i član klubova Vardar, Teteks, Sloga Jugomagnat i Rabotnički, preminuo je u 46. godini, ostavljajući dubok trag u makedonskom fudbalu.
16. 11. 2026. u 21:06
Komentari (0)