Svetski tenis potresa nova afera čiji se pravi epilog i dalje krije iza zatvorenih vrata sudnica. I

Pedro PARDO / AFP / Profimedia

Iako je na terenu nedodirljiv i drži sam vrh ATP liste, Aleksander Zverev ponovo se našao na udaru bivše partnerke Brede Patee, a jedna rečenica izgovorena u Parizu pokrenula je lavinu pitanja.

Nakon osvajanja Rolan Garosa, Zverev je u razgovoru za francuski "Lekip" samouvereno poručio da su ranije optužbe za fizičko maltretiranje bile lažne i da je njegova nevinost dokazana.

Upravo ta izjava bila je okidač za novu tužbu, jer Patea tvrdi da istina nikada nije zvanično utvrđena.

Najveća misterija celog slučaja ostaje dogovor iz 2024. godine. Spor je tada tiho zatvoren vansudskim poravnanjem teškim 218.000 dolara, ali bez presude kojom bi Nemac bio proglašen krivim ili oslobođen krivice.

Javnost nikada nije saznala gde je tačno završio taj novac i koliko je pripalo samoj Patei, sa kojom teniser ima ćerku.

Dok se Zverevljevi advokati sada pozivaju na slobodu govora, duhovi prošlosti ponovo opsedaju najboljeg tenisera planete.

Slične senke prate ga još od 2020. godine i optužbi Olje Šaripove, kada je i petnaestomesečna istraga ATP tura završena bez konačnog odgovora zbog nedostatka dokaza.

Pitanje koje sada muči teniski svet glasi: može li Zverev da sačuva tron dok se iza kulisa odmotava klupko koje preti da mu sruši karijeru?



