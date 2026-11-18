"ŠTA JE BILO NADMENO, ŠTO JE DOŠLA NA DVE NOGE?" Vučić o pravdanju Marije Radovanović zbog napada na Lidiju Vukićević
LIDER opozicije Aleksandar Vučić je tokom govora u Skupštini Srbije podsetio i na fizički napad na poslanicu Lidiju Vukićević koji se desio juče ispred Narodne skupštine Srbije.
- Žena koja je napala kaže da je izrevoltirana bila nadmenim prilaskom. Šta je bilo nadmeno? Što je došla na dve noge, na glavni ulaz. Što nije klečala pred vama? Onda kaže pogodilo je njeno uvredljivo obraćanje. Pogledajte snimak, laž do laži. Onda kaže - svakodnevne uvrede da sam ustaša. Ovde su svi govorili - Aco šiptare, đubre, kretenu...ali mi još nije palo na pamet da nekog polijem jogurtom. Onda kaže - fizički napad na dan izbora. Na moja biračko mesto ste doveli Predraga Popovića. Doveli ste najgori talog, samo da me isprovocirate. Čovek koji je rekao da sam ubio sopstveno dete, jer sam tukao ženu u stomak - kaže Vučić.
Podsećamo, glumica i narodna poslanica Lidija Vukićević je juče fizički napadnuta ispred Skupštine Srbije.
Naime, Marija Radovanović joj je posula jogurt po glavi.
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