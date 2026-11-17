GLUMICA Lidija Vukićević nakon fizičkog napada pristalica Studentske liste ispred Narodne skupštine, vidno potresena, istakla je da joj teško pada što je napadnuta od strane svog naroda kojem je posvetila ceo život, dovodeći u pitanje opštu bezbednost na ulicama.

Foto: N. Skenderija

- Znate, se loše osećam zato što sam napadnuta od Srba. Ceo život i celu svoju karijeru sam upravo posvetila Srbiji i našem narodu da ih uveseljavam i da dam ono najbolje od sebe. Međutim, došli smo u takvu situaciju da danas ispred Narodne skupštine vi ne možete ne samo ovde, ali ovo govorim kao izuzetak, znači, ako ispred Narodne skupštine ne možete da se osećate sigurno, a gde ćete onda i na kom drugom mestu? - rekla je ona.