Diplomatska izjava napadača Štutgarta

Foto: Instagram/ssandra.dem

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine mogla bi u baražu Lige nacija da ukrsti koplja sa Srbijom ili Hrvatskom, a upravo je to bila jedna od tema o kojoj je govorio Ermedin Demirović. Ipak, napadač Štutgarta jednom izjavom posebno je privukao pažnju javnosti, a u centru priče našla se njegova supruga Sandra, koja je poreklom iz Srbije.

Demirović nije želeo da ulazi u političke teme niti da pravi razliku između potencijalnih protivnika Bosne i Hercegovine. Njegova poruka bila je jasna – na terenu je najvažniji fudbal.

- Politika me ne zanima. Ja igram fudbal. Oduvek govorim da je fudbal sport i da politika ne bi trebalo da se meša u njega. Mislim da svi znate odakle je moja supruga. Za mene je čovek čovek, bez obzira na to odakle dolazi. Prema svakome ću se odnositi s poštovanjem – poručio je Demirović.

Demirović je istakao da poznaje veliki broj fudbalera iz Srbije i Hrvatske, te da bi eventualni dueli mogli da budu prilika da se pošalje pozitivna poruka.

- Možda baš takva utakmica može pomoći i politici. Poznajem mnogo fudbalera iz Srbije i Hrvatske, ali za mene su utakmica i fudbal uvek na prvom mestu. Tako će biti protiv bilo kog protivnika. Politika me ne zanima – poručio je napadač Bosne i Hercegovine.

Inače, Demirović je jedan od najvažnijih fudbalera selekcije BiH, a eventualni duel sa Srbijom ili Hrvatskom sigurno bi izazvao ogromnu pažnju u regionu. Ipak, njegova poruka već je privukla pažnju – i to ne samo zbog fudbala, već i zbog supruge koja je poreklom iz Srbije.