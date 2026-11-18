Već neko vreme je van terena

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Veliki problemi za Makabi iz Tel Aviva! Nekadašnji košarkaš Partizana Ife Lundberg moraće na operaciju kolena, zbog čega ga očekuje još duže odsustvo sa parketa.

Kako prenosi Eurohups, izraelski klub potvrdio je da će danski reprezentativac biti podvrgnut hirurškom zahvatu na desnom kolenu. Prema prvim procenama, Lundberg bi mogao da odsustvuje još oko tri meseca, što znači da se njegov povratak očekuje tek u februaru ili martu naredne godine.

Lundberg je već neko vreme van terena. Povredu je doživeo krajem oktobra na treningu, kada mu je ustanovljeno delimično pucanje tetive kvadricepsa. Prvobitne prognoze govorile su o pauzi od šest do osam nedelja, ali je tokom rehabilitacije osetio nove bolove u desnom kolenu.

Posle dodatnih pregleda lekarski tim odlučio je da je operacija neophodna, pa će Makabi morati još dugo da igra bez jednog od svojih bekova.

Danski košarkaš je ove sezone u Evroligi odigrao šest utakmica, a prosečno je beležio 7,7 poena, tri asistencije i 2,5 skoka za nešto više od 23 minuta na parketu.

Lundberg je dobro poznato ime ljubiteljima košarke u Srbiji, pošto je tokom karijere nosio dres Partizana, a nastupao je i za Virtus, CSKA i druge evropske klubove.

Njegovo odsustvo predstavlja ozbiljan udarac za ekipu Odeda Kataša, koja se trenutno nalazi u donjem delu evroligaške tabele. Makabi je posle 12 odigranih kola na učinku od tri pobede i devet poraza, pa će produžena pauza jednog od važnih bekova dodatno otežati borbu za priključak ekipama koje se nalaze u zoni plej-ina.