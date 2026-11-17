PANIKA U EVROPI ZBOG AMERIČKIH TRUPA: Hitni razgovori NATO-a i Pentagona u Briselu
NEMAČKI ministar odbrane Boris Pistorijus izjavio je da će saveznici u NATO-u razgovarati danas u Briselu sa zvaničnikom Pentagona zaduženim za politiku Elbridžom Kolbijem o reviziji američkog vojnog prisustva u Evropi.
Pistorijus je uoči sastanka ministara odbrane zemalja Evropske unije rekao da se očekuje smanjenje broja američkih vojnika u Evropi.
- Očekivalo se da bi SAD mogle da povuku trupe iz Evrope, uključujući i Nemačku. Ako želimo da ostanemo transatlantski savez, moramo ojačati evropski stub unutar NATO-a - rekao je Pistorijus.
Dodao je da je važno da se u razgovorima sa Vašingtonom spreči nastanak opasnih praznina u odbrambenim kapacitetima, preneo je Rojters.
- Važno je da se u razgovorima sa Vašingtonom spreči nastanak opasnih praznina u odbrambenim kapacitetima - kazao je Pistorijus.
Takođe je najavio da će Nemačka i Norveška, putem mehanizma PURL, finansirati još jedan paket američkog naoružanja za Ukrajinu, koji će prvenstveno biti namenjen sistemima protivvazdušne odbrane.
(Tanjug)
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