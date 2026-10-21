Studentska lista nam ponovo crta - Kosovo nije deo Srbije! (VIDEO)
PREDSTAVNICI "studentske liste" još jednom su jasno i nedvosmisleno građanima rekli da za njih Kosovo nije deo Srbije.
Marina Raguš žestoko je reagovala tokom predizborne debate „Takovska 10“ na RTS-u nakon što je predstavnik "studentske liste“ Nemanja Karović položaj Srba na Kosovu i Metohiji uporedio sa životom u regionu.
Burna rasprava o Kosovu i Metohiji obeležila je završnicu predizborne debate na RTS-u, a Marina Raguš, predstavnica liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“, oštro je reagovala na izjavu o položaju srpskog naroda u južnoj pokrajini.
Polemika je počela nakon što je upotrebljeno poređenje da se Srbi na Kosovu i Metohiji osećaju kao da žive u regionu. „Kosovo nije region! Sram vas bilo!“ – Kosovo nije region! Kosovo nam nije region, nije region! – poručila je Raguš.
Ona je zatim iznela optužbu da se takvim rečima Kosovo i Metohija posmatraju kao teritorija izvan Srbije.
– Vi ste upravo sada priznali nezavisnost tzv. Kosova, jer ste ga smestili u region! Sram vas bilo, sram vas bilo! – rekla je.
Raguš se potom osvrnula i na ranije izjave pojedinih kandidata „Studentske liste“, za koje smatra da otvaraju ozbiljna pitanja o njihovoj politici prema Kosovu i Metohiji.
Posebno je kritikovala korišćenje izraza koji Srbiju predstavljaju kao maticu Srbima sa Kosova i Metohije.
– Dragi gledaoci, da znate šta vas čeka s njima! – poručila je.
U nastavku je pomenula i izjave o eventualnim pregovorima o statusu Kosova i Metohije, dovodeći u pitanje političku doslednost liste.
Raguš je svoju optužbu ponovila još jednom, uprkos pokušaju voditeljke da privede polemiku kraju.
– Večerašnji predstavnik „Studentske liste“ upravo je priznao nezavisnost tzv. Kosova! – rekla je.
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