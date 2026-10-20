JASNO KAO DAN! Studentska lista bi uvela sankcije Rusiji: Saičić izbegao da odgovori na pitanje

KANDIDAT sa "Studentske liste" Radomir Saičić na sraman način izbegao je na RTS. Kriju odgovor i istinu, da bi uveli sankcije Rusiji kad bi se dokopali vlasti, kao zmija noge.

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Voditelj Papić upitao je sagovornika za sankcije Rusiji, a Saičić je izbegao to vešto i pominjao Kosovo i Metohiju.

Kako biste vi vodili politiku "studentske" liste prema Rusiji? - upitao je Papić Saičića.

- Ako mislite antifašizam i politiku prema Rusiji, nema šta da pričamo to bi bilo trošenje vremena. Da li ste nekad imali ovde gosta koji je profašistički orijentisan?

Voditelj ga je onda pitao: Mislio sam ako nemamo vremena, šta je tu bilo moje itanje - Srbija je imala dva antifašistička pokreta - jel' se slažete da, neki će i dan danas reći - ne znamo da li smo pobedili 45-te.

Saičić je na to rekao:

- Eto da li ćemo o tome ili Rusiji, ne bih sada... - rekao je pa prebacio loptu dalje...

- To su pitanja o kojima mi imamo vrlo jasna mišljenja - rekao je pa potom nastavio priču o tome kako je u porodci imao ljude koji su ratovali protiv Nemaca.