"STUDENTSKA LISTA" BI UVELA SANKCIJE RUSIJI! Sada je sve jasno, Saičić izbegao da odgovori na pitanje (VIDEO)
KANDIDAT sa "Studentske liste" Radomir Saičić na sraman način izbegao je na RTS da da odgovor na sasvim jasno pitanje... Kriju odgovor i istinu, da bi uveli sankcije Rusiji kad bi se dokopali vlasti.
Voditelj Papić upitao je sagovornika za sankcije Rusiji, a Saičić je izbegao to vešto i pominjao Kosovo i Metohiju.
Kako biste vi vodili politiku "studentske" liste prema Rusiji? - upitao je Papić Saičića.
- Ako mislite antifašizam i politiku prema Rusiji, nema šta da pričamo to bi bilo trošenje vremena. Da li ste nekad imali ovde gosta koji je profašistički orijentisan?
Voditelj ga je onda pitao: Mislio sam ako nemamo vremena, šta je tu bilo moje itanje - Srbija je imala dva antifašistička pokreta - jel' se slažete da, neki će i dan danas reći - ne znamo da li smo pobedili 45-te.
Saičić je na to rekao:
- Eto da li ćemo o tome ili Rusiji, ne bih sada... - rekao je pa prebacio loptu dalje...
- To su pitanja o kojima mi imamo vrlo jasna mišljenja - rekao je pa potom nastavio priču o tome kako je u porodci imao ljude koji su ratovali protiv Nemaca.
Opširnije u videu koji sledi:
Preporučujemo
SLIKE IMA, TONA NEMA! Kandidatkinja "Studentske liste" se izblamirala na RTS-u (VIDEO)
20. 10. 2026. u 13:29
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Amerikanac u Beogradu - zgranuo i nas i Hrvate: "Bez uvrede, ali Srbija..." (VIDEO)
AMERIKANAC Bret tokom šestomesečnog putovanja po Evropi posetio Srbiju pa se oduševio
18. 10. 2026. u 14:07
Komentari (0)