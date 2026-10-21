Politika

DA LI BISTE OVOM ČOVEKU POVERILI DECU?! Srdanović priznao da je tukao ljude, pa poručio da to nije važno! (VIDEO)

В.Н.

21. 10. 2026. u 08:03

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ILIJA Srdanović, nosilac "Studentske liste" upravo je potvrdio da je tukao ljude i dodao da to - nije važno.

ДА ЛИ БИСТЕ ОВОМ ЧОВЕКУ ПОВЕРИЛИ ДЕЦУ?! Срдановић признао да је тукао људе, па поручио да то није важно! (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/RTV 1

- O tome ko je pretrpeo nasilje pre nekoliko nedelja, na tom skupu, svedoči i način na koji ja danas hodam. Ali to nije važno... - rekao je.

 

- Kako hodate - upitala ga je voditeljka, na šta je odgovorio:

- Stabilno.

Podsetimo, Srdanović je krajem septembra bio u centru incidenta u Novom Sadu, kada su blokaderi fizički napali građane i pristalice liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" kod Futoške pijace, kada su pesnicom u glavu udarili i Ljiljanu Cvetković.

Pitanje je - da li biste ovom čoveku poverili decu na čuvanje?

(Alo)

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