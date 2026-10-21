DA LI BISTE OVOM ČOVEKU POVERILI DECU?! Srdanović priznao da je tukao ljude, pa poručio da to nije važno! (VIDEO)

ILIJA Srdanović, nosilac "Studentske liste" upravo je potvrdio da je tukao ljude i dodao da to - nije važno.

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- O tome ko je pretrpeo nasilje pre nekoliko nedelja, na tom skupu, svedoči i način na koji ja danas hodam. Ali to nije važno... - rekao je.

- Kako hodate - upitala ga je voditeljka, na šta je odgovorio:

- Stabilno.

Podsetimo, Srdanović je krajem septembra bio u centru incidenta u Novom Sadu, kada su blokaderi fizički napali građane i pristalice liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" kod Futoške pijace, kada su pesnicom u glavu udarili i Ljiljanu Cvetković.

Pitanje je - da li biste ovom čoveku poverili decu na čuvanje?

(Alo)