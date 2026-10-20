ANKETA: Ujedinjena Srbija pobedila na "Tviteru" na terenu blokadera
TAKOREĆI lista pod brojem 1 je pobedila “u gostima” na tuđem terenu
U anketi na platformi X u kojoj je ponuđeno glasanje za 4 liste pobedila je lista pod brojem 1. “Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija” i to sa 56,3%.
Lista Ujedinjena Srbija je pobedila Studentsku listu sa razlikom od 25,4% glasova i to na tviteru, društvenoj mreži na kojoj su zbog anonimnosti blokaderi najafresivniji i najbolesniji u izlivima svoje mržnje prema Aleksandru Vučiću, SNS, ali i Srpskoj crkvi, srpskom narodu, generalu Ratku Mladiću, i uopšte svemu srpskom.
Takoreći lista pod brojem 1 je pobedila “u gostima” na tuđem terenu.
Na početku ankete Studentska lista je vodila za nekoliko procenata duže vreme, tako da su se mnogi blokaderi ponadali i komentarisali kako sigurno pobeđuju i na izborima. Međutim, vremenom, tiha većina korisnika tvitera polako je okrenula procente u korist liste “Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija”.
Uprkos hejterskim komentarima i navali botova Studentske liste, procenti u anketi nisu uopšte naklonjeni blokaderima.
Na kraju je profil koji je pokrenuo anketu objavio analitiku objave.
(24sedam)
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