Politika

ANKETA: Ujedinjena Srbija pobedila na "Tviteru" na terenu blokadera

V.N.

20. 10. 2026. u 16:57

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TAKOREĆI lista pod brojem 1 je pobedila “u gostima” na tuđem terenu

АНКЕТА: Уједињена Србија победила на Твитеру на терену блокадера

Foto: Printskrin

U anketi na platformi X u kojoj je ponuđeno glasanje za 4 liste pobedila je lista pod brojem 1. “Aleksandar Vučić  – Ujedinjena Srbija” i to sa 56,3%.

Lista Ujedinjena Srbija je pobedila Studentsku listu sa razlikom od 25,4% glasova i to na tviteru, društvenoj mreži na kojoj su zbog anonimnosti blokaderi najafresivniji i najbolesniji u izlivima svoje mržnje prema Aleksandru Vučiću, SNS, ali i Srpskoj crkvi, srpskom narodu, generalu Ratku Mladiću, i uopšte svemu srpskom.

Takoreći lista pod brojem 1 je pobedila “u gostima” na tuđem terenu.

Na početku ankete Studentska lista je vodila za nekoliko procenata duže vreme, tako da su se mnogi blokaderi ponadali i komentarisali kako sigurno pobeđuju i na izborima. Međutim, vremenom, tiha većina korisnika tvitera polako je okrenula procente u korist liste “Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija”.

Uprkos hejterskim komentarima i navali botova Studentske liste, procenti u anketi nisu uopšte naklonjeni blokaderima.

Na kraju je profil koji je pokrenuo anketu objavio analitiku objave.

(24sedam)

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