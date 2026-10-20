ANKETA: Ujedinjena Srbija pobedila na "Tviteru" na terenu blokadera

TAKOREĆI lista pod brojem 1 je pobedila “u gostima” na tuđem terenu

Foto: Printskrin

U anketi na platformi X u kojoj je ponuđeno glasanje za 4 liste pobedila je lista pod brojem 1. “Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija” i to sa 56,3%.

Lista Ujedinjena Srbija je pobedila Studentsku listu sa razlikom od 25,4% glasova i to na tviteru, društvenoj mreži na kojoj su zbog anonimnosti blokaderi najafresivniji i najbolesniji u izlivima svoje mržnje prema Aleksandru Vučiću, SNS, ali i Srpskoj crkvi, srpskom narodu, generalu Ratku Mladiću, i uopšte svemu srpskom.

Za koga ćete glasati na izborima? — ZICER (@SajtZicer) October 19, 2026

Takoreći lista pod brojem 1 je pobedila “u gostima” na tuđem terenu.

Na početku ankete Studentska lista je vodila za nekoliko procenata duže vreme, tako da su se mnogi blokaderi ponadali i komentarisali kako sigurno pobeđuju i na izborima. Međutim, vremenom, tiha većina korisnika tvitera polako je okrenula procente u korist liste “Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija”.

Uprkos hejterskim komentarima i navali botova Studentske liste, procenti u anketi nisu uopšte naklonjeni blokaderima.

Na kraju je profil koji je pokrenuo anketu objavio analitiku objave.

Anketa je objavljena 19. oktobra oko 9:41, tekst "Za koga ćete glasati na izborima?", sa RT pozivom za veći uzorak. Do sad ima oko 22.5k pregleda, 532 lajka i 413 reposta. https://t.co/t67QdtMUCZ — ZICER (@SajtZicer) October 20, 2026

(24sedam)