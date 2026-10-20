„SAMO DA NAM SE NE DOGODI NEPAL!“ Vučić: Smanjene plate za 35% za samo godinu dana, penzije 50% pale - potpuna propast u Nepalu

PRVI na listi i nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić upozorio je na moguće posledice političke nestabilnosti i nasilnih protesta, navodeći Nepal kao primer. Izneo je tvrdnje o velikom padu plata, penzija i zaposlenosti, poručivši da Srbija ne sme da dozvoli sličan scenario.

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- Samo da nam se ne dogodi Nepal, to ljudi treba da znaju. Nepal? Šta se dešava? Smanjene plate za 35% za samo godinu dana. Penzije 50% pale. Zaposlenost smanjena za 50%. Potpuna propast u Nepalu. Dve one kao poplave, katastrofalne, koje su uništile. Uz svu pomoć Kine, Indije i svih drugih zemalja, ne mogu da se izvuku. Tako su ih usrećili da je to svetsko čudo. Baš tim što su to radili - rekao je Vučić.