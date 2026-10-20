Politika

„SAMO DA NAM SE NE DOGODI NEPAL!“ Vučić: Smanjene plate za 35% za samo godinu dana, penzije 50% pale - potpuna propast u Nepalu

V.N.

20. 10. 2026. u 16:51

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PRVI na listi i nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić upozorio je na moguće posledice političke nestabilnosti i nasilnih protesta, navodeći Nepal kao primer. Izneo je tvrdnje o velikom padu plata, penzija i zaposlenosti, poručivši da Srbija ne sme da dozvoli sličan scenario.

„САМО ДА НАМ СЕ НЕ ДОГОДИ НЕПАЛ!“ Вучић: Смањене плате за 35% за само годину дана, пензије 50% пале - потпуна пропаст у Непалу

Foto: Printskrin Informer TV

 - Samo da nam se ne dogodi Nepal, to ljudi treba da znaju. Nepal? Šta se dešava? Smanjene plate za 35% za samo godinu dana. Penzije 50% pale. Zaposlenost smanjena za 50%. Potpuna propast u Nepalu. Dve one kao poplave, katastrofalne, koje su uništile. Uz svu pomoć Kine, Indije i svih drugih zemalja, ne mogu da se izvuku. Tako su ih usrećili da je to svetsko čudo. Baš tim što su to radili - rekao je Vučić.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Preminula Giškina sestra, Slavica Božović
Nesreće

0 0

Preminula Giškina sestra, Slavica Božović

SLAVICA Božović, sestra Đorđa Božovića Giške, jedne od najpoznatijih figura beogradskog podzemlja osamdesetih i početkom devedesetih godina, preminula je, a vest o njenoj smrti objavljena je na Fejsbuk stranici "Legende devedesetih".

20. 10. 2026. u 14:06

ZELENSKI JE 40% KRIV ZA RAT, A PUTIN 60%! Bila desna ruka Ukrajinca, a onda se okrenula protiv njega: Volodimir je najveća prepreka miru
Svet

0 0

"ZELENSKI JE 40% KRIV ZA RAT, A PUTIN 60%!" Bila desna ruka Ukrajinca, a onda se okrenula protiv njega: "Volodimir je najveća prepreka miru"

DVE godine je bila uz Volodimira Zelenskog kao jedna od njegovih najbližih saradnica. Napisala je knjigu u kojoj mu je pripisala zasluge za vraćanje nade Ukrajini i za to što joj je omogućio da se čuje i njen glas. Julija Mendel sada taj glas koristi kako bi osudila ukrajinskog predsednika, nazivajući ga „najvećom preprekom miru”.

19. 10. 2026. u 11:36

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

VUČIĆ NAJAVIO VELIKE PROMENE U ZDRAVSTVU: U Srbiju stižu nove tehnologije i inovativni lekovi
Politika

0 0

VUČIĆ NAJAVIO VELIKE PROMENE U ZDRAVSTVU: U Srbiju stižu nove tehnologije i inovativni lekovi

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić najavio je na Informer televiziji veću primenu veštačke inteligencije u zdravstvenom sistemu Srbije. Prema njegovim rečima, nove tehnologije trebalo bi da pomažu lekarima prilikom postavljanja dijagnoza i lečenja pacijenata, dok će unapređenje zdravstvenih kartona i organizacije zdravstvenih ustanova biti deo šire reforme.

20. 10. 2026. u 16:31

Politika
Tenis
Fudbal
TRAMP SVOJIM PLANOM ŠOKIRAO ZAPAD: Ruski gas se vraća u Evropu? Putin trlja ruke, Berlin poručuje: Nikada više!

TRAMP SVOJIM PLANOM ŠOKIRAO ZAPAD: Ruski gas se vraća u Evropu? Putin trlja ruke, Berlin poručuje: "Nikada više!"