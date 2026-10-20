"NEMAJU NIJEDNOG RADNIKA NA SVOJOJ LISTI" Vučić: Sve to što pomislite da je slučajno, nije

PRVI na listi i nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić, gostujući na Informer TV, govorio je o tzv. Studentskoj listi i ko se na njoj nalazi.

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Što se tiče takozvane Studentske liste, oni nemaju nijednog radnika na svojoj listi, ističe Vučić.

- Nemaju. Nijednog. Nijednog seljaka domaćina nemaju na svojoj listi. Imaju ovog prevaranta, ovog Konakovića, koji je aktivista nevladinog sektora. Nemaju nijednog Srbina sa Kosova i Metohije na listi. Nijednog čoveka koji živi na Kosovu i Metohiji Studentska lista nema. I nemojte da mislite da je to slučajno. Ne, ne, naprotiv. To je namerno i to je spolja naređeno. Zato što Kosovo i Metohija za ove njihove gazde nije Srbija i zato oni nemaju nijednog čoveka sa Kosova i Metohije. I zato ne marširaju dole. I zato ma ne marširaju, zato što dole bi im narod uši izvukao za tako nešto. I zato ih Kurti podržava. I Kurti, i Rašić i svi ovi stranci o kojima govorimo. Dakle, banda. Sve to što pomislite da je slučajno, nije slučajno. Danas glasate za listu Aleksandra Vučića ili za listu Nataše Kandić? Super. Neki od njih kažu: "Glasaću za 250 Nataša Kandić." Majstori, glasajte za Natašu Kandić i 250 Nataša Kandić. Nikakav problem nemam. Samo da znate i da se ne pravite naivni i da se ne pravite blesavi zato što ste to rekli. To je rekao Šarović, "glasaću za 250 Nataša Kandić." Nataša Kandić ih je javno podržala. I svi koji podržavaju Natašu Kandić su finansijeri i Nataše Kandić i studentske liste spolja. I sa svima oni hoće da se vide, malo Marko Đurić, malo Ana Brnabić, malo ovaj, malo... jedino sa mnom niko neće da se vidi. Ja prvi na listi, nosilac liste, sa mnom neće ni da se vide. Sve njihove prevare sam naučio, sve sam to prošao. Mene ne mogu da ubeđuju u svoje besmislice, laži i gluposti. E onda, ajde da idemo na one na koje možemo da vršimo nekakav pritisak. I sad misle da na njih mogu da vrše pritisak. Možda mogu, možda ne mogu, ali sa mnom ni ne traže susret. Dolazi ovaj Šider i ovi stručnjaci, sad za 2 dana. Posmatrači, bordo, posmatrači. Možeš misliti, posmatrači, sve najveći mrzitelji i Srbije i srpskog naroda i Aleksandra Vučića. Dolaze. Kod koga su tražili prijem? Ana Brnabić, Marko Đurić. Neće ih primiti niko od njih. Sad, niko neće da ih primi. Ali vam kažem, tu su tražili. Mene ni ne traže. Sad zamisli Šidera da dođe kod mene i da on mene nešto kao primi. .. Pa čuli su kako bi se proveli. Mislim, znaju kako bi se proveli. Bio je Šider kod mene, pa se proveo tako prošli put. I sad više neće da dolazi. Video čovek - kazao je on.