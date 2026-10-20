Politika

VUČIĆ O SVOJOJ KNJIZI: Biće to najčitanija knjiga u svetu

В. Н.

20. 10. 2026. u 16:55

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PRVI na listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, gostuje na TV INformer.

ВУЧИЋ О СВОЈОЈ КЊИЗИ: Биће то најчитанија књига у свету

Foto: Printskrin Informer TV

I sad kod Meloni više ne može. Izvela žena vojsku. Moja knjiga biće najčitanije štivo u Evropi. Svi će da čitaju to što sam napisao. Posebno posle pobede na izborima. Tad će svi da čitaju. To će da bude najčitanija knjiga u svetu, zapamtite šta sam rekao. Bestseller. I to ću da uzmem izdavača iz Londona, izdavača iz Njujorka, Pariza, Pekinga, Moskve, i tako dalje. To će da bude najčitanija knjiga. I zaradiću ozbiljne pare. Treba da se napiše ovo posle izbora. Zaradiću ozbiljne pare, onda ću opet nešto da dam nekom našem manastiru, crkvi nekoj i tako.

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