MI RASTEMO SVAKI DAN Vučić: LJudi znaju kome treba, kome je potrebno da daju poverenje

PRVI na listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, gostuje na TV Informer.

Foto: Printskrin Informer TV

Je l' vi stvarno mislite da se plašim Gligorijević Jovane, Nemanje Šarovića ili tako nekoga? Pitajte ih da li ih se plašim. Slobodno. Razmišljam samo na koji aerodrom će od Femića i Šarovića da pobegne Andrej, na koji ću ja. Kad nas njih dvojica pojure. Jedino što je važno, to je da ljudi izađu na izbore. Jedino što se važi je glasački listić. I ono što se prebroji u glasačkoj kutiji. Dakle, ne postoji ta sila na svetu koja će da promeni izborni rezultat. Mogu da rade šta hoće. Mogu da dube na glavi, mogu da izmišljaju šta god hoće. Ukoliko budu izgubili izbore, izgubili su izbore. Mi ako izgubimo izbore, ja čestitam izbore u 10, pola 11 uveče, to je to. Neću izlaziti pre 10, to je sigurno. Ma šta me briga, hoće da mi čestitaju ili neće. Ima ko će da čestita. Radovaće se. Ako pobedimo, radovaće se većina ljudi u Srbiji, i to je to. Tako da, baš me briga da li će oni da čestitaju. Zamislite čoveka koji vam mrtav ozbiljan kaže izlaznost je između 79 i 91. I vi znate da imate posla sa takvom neznalicom. I sa čovekom koji nikad nije radio istraživanja. Evo, videćete sami. Zapamtite te brojeve, smejaćete se kada budete pročitali. Mi rastemo. Svako istraživanje mi rastemo. I sad je razlika samo 1,5%, a bila je i 20% za njih. Tako je. Sad je 1,5%. Napredovali smo. Čak je bilo više od 20%. Dakle, ono što je važno, koncentracija na izborni dan, da mi izađemo i da ljudi koji žele normalnu, pristojnu Srbiju, ljudi koji žele Srbiju koja zna šta radi, koji žele mir i stabilnost, koji žele ozbiljne promene, ali te promene da donesu ljudi sa iskustvom, ljudi koji razumeju i znaju šta je država, ali i ljudi koji će da čuvaju principe svoje spoljne politike, nezavisnosti i samostalnosti, od neuvođenja sankcija Ruskoj Federaciji do čuvanja prijateljstva i bratstva i sa Narodnom Republikom Kinom i razvijanja strateških partnerskih odnosa sa Sjedinjenim Državama, naravno dok se nalazimo na evropskom putu. Dakle, ako hoće ljudi, ljudi znaju kome treba, kome je potrebno da daju svoje poverenje. Da ne pričam o tome da im je jasno i ko može da čuva Kosovo i Metohiju, i ko može da bude jedina podrška Republici Srpskoj, a ko to svakako nije, što vidite i po reakciji studenata iz Republike Srpske, i rukovodstva Republike Srpske, i svega drugog. Hajde da budemo sasvim jasni, prvo, oni nisu jači na ulici. Drugo, ovde postoje organi reda i mira koji znaju šta im je činiti u skladu sa zakonom. Kraj priče. I ovoga puta, nema više onih kojima naređenja izdaje jedna ambasada u Beogradu. Kao što je bilo 15. marta. A ni 15. marta ništa nisu mogli da urade, jer su znali ko je jači. I zato nisu smeli. Da budemo sasvim fer i da stvari postavimo na čistac, dakle, nije policija spasavala ništa 15. marta, bila je samo jedna jedinica, to je bila policijska brigada komandanta Repca.