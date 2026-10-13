Politika

"PITAJU IH STUDENTI IZ REPUBLIKE SRPSKE, ZAŠTO NAS NAPADATE" Vučić: Jeste li čuli neki odgovor?

В.Н.

13. 10. 2026. u 18:40

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PRVI na listi i nosilac liste “Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija”, Aleksandar Vučić obraćajući se na predizbornom skupu u Zaječaru naveo situaciju sa studentima iz Republike Srpske.

ПИТАЈУ ИХ СТУДЕНТИ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ЗАШТО НАС НАПАДАТЕ Вучић: Јесте ли чули неки одговор?

Foto: Printscreen/Informer

- Pitaju ih studenti iz Republike Srpske, zašto nas napadate, mi smo pdoržavali studente u Srbiji. Jeste li čuli neki odgovor? Nema odgovora, i zato studenti u Republici Srpskoj ne pevaju njihove pesme, već pevaju Ruzmarin i nadaju se pobedi patriotske i rodoljubive Srbije. Pozdrav za celu Republiku Srpsku! - rekao je Vučić.

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