VUČIĆ DAO REČ: Svaki okružni centar i ošštinski mora da ima mamograf, slajsni skrener, rendgen i magnetnu rezonancu

PRVI na listi i nosilac liste “Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija”, Aleksandar Vučić obraćajući se na predizbornom skupu u Zaječaru govorio je i o putevima koji su urađeni i koji treba da se urade.

D.N.

- Ne sme više da se dogodi da svi šalju decu za Beograd. Svaki okružni centar i ošštinski mora da ima mamograf, slajsni skrener, rendgen i magnetnu rezonancu. Imamo para, samo je bilo ptianje brige. Ulagaćemo u znanje, pravićemo posebne centre za dualno obrazovanjem, da mladi ljudi budu spremni za budućnost. Da mogu da se vraćaju iz inostranstva i planiraju budućnost - naveo je Vučić.