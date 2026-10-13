Politika

VUČIĆ DAO REČ: Svaki okružni centar i ošštinski mora da ima mamograf, slajsni skrener, rendgen i magnetnu rezonancu

В. Н.

13. 10. 2026. u 18:30

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PRVI na listi i nosilac liste “Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija”, Aleksandar Vučić obraćajući se na predizbornom skupu u Zaječaru govorio je i o putevima koji su urađeni i koji treba da se urade.

ВУЧИЋ ДАО РЕЧ: Сваки окружни центар и ошштински мора да има мамограф, слајсни скренер, рендген и магнетну резонанцу

D.N.

- Ne sme više da se dogodi da svi šalju decu za Beograd. Svaki okružni centar i ošštinski mora da ima mamograf, slajsni skrener, rendgen i magnetnu rezonancu. Imamo para, samo je bilo ptianje brige. Ulagaćemo u znanje, pravićemo posebne centre za dualno obrazovanjem, da mladi ljudi budu spremni za budućnost. Da mogu da se vraćaju iz inostranstva i planiraju budućnost - naveo je Vučić.

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