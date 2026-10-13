Politika

VUČIĆ RAZOTKRIO BLOKADERE: Pokušali su da sruše državu i Srbiju

В. Н.

13. 10. 2026. u 18:35

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PRVI na listi i nosilac liste “Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija”, Aleksandar Vučić obraćajući se na predizbornom skupu u Zaječaru govorio je i o putevima koji su urađeni i koji treba da se urade, ali i upozorio na opasnost blokada.

ВУЧИЋ РАЗОТКРИО БЛОКАДЕРЕ: Покушали су да сруше државу и Србију

Foto: Dimitrije Vasiljevic/Alamy/Profimediaa

- Pokušali su na mnogo mesta ne dao svoje lokalnu vlast, preuzmu fotelje u državi, pokušali su da sruše državu i Srbiju. To su radili spolja, a neki iznutra su naivno poverovali da je reč o dobroj akciji, nerazumevajući koliko toga loše čine za zemlju. Uprkos blokadama, uvredama, hiljadama preprekama, ja sam zahvalan vašim vrednim i marljivim rukama, što smo nastavili da gradimo i izgradili dobar deo Srbije, što smo jedna od najbrže rastućih ekonomija u Evropi - rekao je on.

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