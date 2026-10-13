Društvo

NEVEROVATNO: Srbija dobila nobog Loto milionera

Ana Đokić

13. 10. 2026. u 22:07

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U 82. KOLU igre na sreću Loto nije izvučena sedmica koja je vredela 2.600.000. evra.

НЕВЕРОВАТНО: Србија добила нобог Лото милионера

Foto: Depositphotos/AndreyPopov/sinenkiy

Ovo je dobitna kombinacija 1, 2, 8, 26, 29, 35, 39.

"Šesticu" je pogodio jedan igrač i on je bogatiji za 4.015.380 dinara.

Dobitnika nije bilo ni u izvlačenju Loto plus sedmice, čija je vrednost iznosila 3.460.000 evra. Izvučeni su brojevi: 8, 10, 13, 21, 22, 23, 32.

Džoker igra u 82. kolu igrala se za 130.000 evra, ali ni ovoga puta nije bilo dobitnika.

Izvučeni su brojevi: 1,1,3,8,7,7.

Naredno izvlačenje je u petak 16. oktobra.

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