ISPLATIVIJI OD POLOVNOG AUTOMOBILA? Od početka godine prvi put registrovano više od 23 odsto novih putničkih vozila

U PRVIH devet meseci ove godine, u Srbiji je prvi put registrovano 33.448 novih putničkih i lakih komercijalnih vozila, što je 5.922 više nego u istom periodu lane.

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Prema podacima kojima raspolaže Ministarstvo unutrašnjih poslova, rast je posebno izražen na tržištu putničkih automobila, jer je registrovano 23.968 vozila, što predstavlja rast od 23,15 odsto. Kada je reč o tržištu lakih komercijalnih vozila, rast je sporiji, budući da ih je registrovano 3.931, što je prevedeno u procente 3,96 više nego prošle godine.

Kako za "Novosti" kaže Petar Živković iz Asocijacije automobilskih novinara Srbije, na tržištu je mnogo automobila, i velika konkurencija obara cene.

- Mnogo je vozila koja koštaju ispod 20.000 evra, a većina uvoznika pronašla je načine kako da omogući kupcima povoljne uslove - kaže Živković. - Nude se beskamatni krediti, stalne su akcije i promocije. Produženi su i garanatni rokovi na pet, sedam ili na deset godina. Treba uvoznicima čestitati na trudu, jer su uradili ozbiljan posao da bi brojke bile ovolike i da bi tržište živnulo.

Komercijalna vozila DIZEL motori i dalje ubedljivo dominiraju kod lakih komercijalnih vozila, sa 2.745 prvih registracija. Ipak, njihov broj pao je 6,19 odsto u odnosu na isti period 2025. godine. Benzinska laka komercijalna vozila ostvarila su rast od 25,69 odsto, na 499 registrovanih jedinica, dok su potpuno električna vozila sa 461 jedinicom zauzela 11,73 odsto tržišta. Udeo hibrida u kategoriji komercijalnih vozila na tržištu je 2,88 odsto.

Za razliku od pre nekoliko godina, kada su se novi automobili dugo čekali da stignu do vlasnika, što je mnoge navodilo da radije odaberu polovno vozilo, sada je situacija drugačija. I isporuka rezervnih delova je ubrzana. Prema rečima našeg sagovornika, tržište je takvo da je jeftinije kupiti novi automobil.

- Na primer, ako polovni automobil star tri ili četiri godine košta oko 23.000 evra, a nov 30.000 evra, ali za novi polovina novca daje se odmah, a ostatak na rate. Primećuje se ta promena u razmišljanju vozača, ali i u željama. Tako se sada hibridna vozila više traže i kupuju. Osim toga, i ponuda proizvođača je takva, da pojedine kompanije skuplje prodaju benzinac od električnog auta - kaže Živković.

Od januara do septembra registrovano je 11.325 automobila sa benzinsko-električnim pogonom, što je 60,48 odsto više nego prošle godine. Kada se tome dodaju hibridi sa dizel-električnim pogonom, kojih je registrovano 1.816, ukupan udeo hibridnih vozila dostigao je 44,52 odsto tržišta novih putničkih automobila. Posebno je porastao broj potpuno električnih četvorotočakaša. U prvih devet meseci registrovano je 1.166 električnih vozila, naspram 298 u istom periodu prošle godine.

Sa druge strane, dizelaši nastavljaju da gube tržišni udeo. Od januara do septembra registrovano je 2.746 novih putničkih vozila sa dizel motorom, što je 12,41 odsto manje nego lane.