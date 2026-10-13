VUČIĆ: Prvi dan će uvesti sankcije Rusiji, izgleda da ih Putin odlično poznaje
PRVI na listi i nosilac liste “Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija”, Aleksandar Vučić obraćajući se na predizbornom skupu u Zaječaru kazao je
Njihov prvi na listi kaže da je razlika u zdravstvu između nas i njih kao između jednofazne i trofazne struje. Šta ćete to da uradite? Hožete li kao do 2012 kada nijednu bolnicu niste pododigli, ništa. Pitate hoćete li da uvedete sankcije Rusiji, ćute, znaju da bi prvi dan uveli sankcije. Znaju, samo kriju to od vas narode. Razmislite ljudi, pustite ša ja pričam. Zašto je Putin rekao nadam se da će Vučić biti premijer, samo razmislite zašto i sve će vam biti jasno. Možda nije obavešten, šta mislite? Izgleda da ih Putin odlično poznaje, da ih mnogo dobro poznaje i da zna šta su mu sspremili. Poznaju ih i mnogi drugi.
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