Politika

VUČIĆ O IZBORIMA: Kada prebrojimo glasove, obavestićemo vas kako je narod glasao i nikome nećemo dati da prekraja nardonu volju

В. Н.

13. 10. 2026. u 18:35

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PRVI na listi i nosilac liste “Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija”, Aleksandar Vučić obraćajući se na predizbornom skupu u Zaječaru kazao je da zemlju moramo da zaštitimo.

ВУЧИЋ О ИЗБОРИМА: Када пребројимо гласове, обавестићемо вас како је народ гласао и никоме нећемо дати да прекраја нардону вољу

Foto: Novosti

Mi njima ne treba da se svetimo, već da svoju zemlju konačno zaštitimo i odbranimo, tako što ćemo da uzmemo olovku i na pappiru zaokružimo šta nam savest nalaže.

Kada izbrojimo glasove, obavestićemo vas kako je narod glasao i nikome nećemo dati da prekraja nardonu volju, nikome na kugli zemaljskoj. Za nas je vaša volja, volja Boga!

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