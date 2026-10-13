Politika

NAJSTARIJI SU UZ VUČIĆA: Od 2012. penzija mi je duplirana

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

13. 10. 2026. u 16:57

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NAJSTARIJI sugrađani u Zaječaru listom su za Aleksandra Vučića i kako navode došli su da ga podrže, njega i listu "Aleksandar Vučić -Ujedinjena Srbija".

НАЈСТАРИЈИ СУ УЗ ВУЧИЋА: Од 2012. пензија ми је дуплирана

Foto: Novosti

- Došla sam da podržim našeg predsednika. Od 2012 penzija mi je duplirana. I zahvalna sam mu do neba i došla sam da podržim njegovu pobedu, kaže penzionerka.

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