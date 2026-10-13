OVDE SMO DA PODRŽIMO VUČIĆA, IDEMO DO POBEDE: Građani pristižu u Zaječar, velika podrška listi "Ujedinjena Srbija" (FOTO/VIDEO)
UOČI velikog skupa liste "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija", koji se danas održava u Zaječaru, građani pristižu kako bi pružili podršku Aleksandru Vučiću i listi koju predvodi.
U razgovoru "Novosti" čule su se poruke podrške, a pojedini su istakli da su se iz inostranstva vratili u Srbiju i da veruju u njenu budućnost.
- Ovde smo da podržimo Aleksandra Vučića i idemo sve do pobede! Da on pobedi, da bude dobro, nama je dobro. Vratili smo se iz inostranstva u Srbiju - rekla je jedna od prisutnih Zaječarki.
Podršku Vučiću pružio je i jedan od povratnika iz inostranstva, koji je istakao da smatra da je predsednik učinio mnogo za građane.
- Ja podržavam Aleksandra Vučića zato što je dobar čovek i dobar je za građane. Uradio je puteve i sve što je obećao, to je uradio - poručio je on.
Među okupljenima je bila i žena koja je u Zaječar došla iz Donjeg Milanovca kako bi podržala listu.
- Ja sam došla iz Donjeg Milanovca da podržim Aleksandra Vučića i zaokružiću broj jedan na izborima - rekla je ona, dodajući da, prema njenom mišljenju, nema boljeg od Vučića.
- Sposoban čovek što radi od jutra do sutra... Takvog čoveka nismo imali - rekla je jedna gospođa i dodala da je došla na skup u Zaječar da bi podržala Aleksandra Vučića.
Šta su još poručili okupljeni građani i zbog čega su došli da podrže Vučića, pogledajte u videu.
Veliki skup liste "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija" biće održan u Hali sportova "Timok" u 18 časova, a pored političkog dela, posetioce očekuje i muzički program koji počinje u 17 časova.
Na bini će nastupiti poznata imena domaće muzičke scene – Ana Bekuta, Darko Lazić, Nadežda Biljić i sestre Gobović.
Centralni deo skupa biće obraćanje Aleksandra Vučića, koji je najavio predstavljanje planova za razvoj istočne Srbije. U fokusu će, prema najavi organizatora, biti privreda, infrastruktura, nove investicije i poboljšanje uslova života građana.
Zaječar će danas biti mesto okupljanja građana iz različitih delova Srbije, a poruke podrške pristiglih građana obeležile su sate uoči početka skupa.
- Vidimo se u 18 časova u Zaječaru! – poručio je Vučić u objavi na Instagramu.
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