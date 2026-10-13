ĐURĐEVIĆ STAMENKOVSKI U SVILAJNCU: Više od 460 miliona dinara za pomoć ugroženima (FOTO)
MINISTARKA je poručila da socijalna zaštita mora biti dostupna svim građanima, uključujući i one koji žive u udaljenim selima.
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski posetila je danas opštinu Svilajnac, gde je ukazala na značaj brige o najstarijima i dostupnosti usluga socijalne zaštite u svakom delu Srbije.
- Ministarstvo nije samo adresa u Nemanjinoj ulici, već institucija koja mora da bude prisutna tamo gde ljudi žive, da čuje njihove potrebe i pruži podršku onima kojima je najpotrebnija - poručila je Đurđević Stamenkovski tokom posete baki Zorici u selu Đurinac.
Dodala je da direktan razgovor sa građanima omogućava da se razumeju njihove potrebe i pomogne tamo gde je podrška najpotrebnija.
Ona je istakla da je Ministarstvo ove godine opredelilo više od 460 miliona dinara za usluge i programe Crvenog krsta širom Srbije, uključujući narodne kuhinje, interventne pakete pomoći i letovanje dece iz socijalno ugroženih porodica.
(24sedam)
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