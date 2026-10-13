Politika

BUGARSKI MINISTAR ODBRANE: Sofija pojačava nadzor Crnog mora nakon napada na dva trgovačka broda

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

13. 10. 2026. u 16:18

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BUGARSKI ministar odbrane Dimitr Stojanov izjavio je danas da će Bugarska rasporediti još dva bespilotna sistema i pojačati nadzor Crnog mora nakon napada na dva trgovačka broda, čime se sukob u Ukrajini sve više približava njenim teritorijalnim vodama.

БУГАРСКИ МИНИСТАР ОДБРАНЕ: Софија појачава надзор Црног мора након напада на два трговачка брода

Foro: AI/Gemini

On je rekao da je tokom noći napadnut brod "HS Digniti", koji plovi pod zastavom Gvineje Bisao, a koji je nakon napada dronom i izbijanja požara potonuo kod Krapeca, na severoistoku Bugarske, prenose Novinite.

Od 16 članova posade, šest je spaseno, dok potraga za ostalima traje.

Drugi napad dogodio se na brodu "Čelzi-3", koji se nalazio oko 31,5 kilometara jugoistočno od Varne.

Posada je evakuisana uz pomoć grčkog patrolnog broda.

Brod je u ukrajinskom vlasništvu i plovi pod zastavom Malte, a među članovima posade su državljani Ukrajine i Azerbejdžana.

Stojanov je rekao da još nije utvrđeno kakvi su dronovi korišćeni niti ko je odgovoran za napade, ali je naveo da se očekuje da su korišćeni ruski dronovi.

Bugarska ratna mornarica odmah je uputila fregatu u područje incidenata, dok su dva vojna helikoptera krenula ka mestu potonuća broda "HS Digniti".

Bugarska je o incidentima obavestila saveznike u NATO-u, a Stojanov je rekao da je sa ministrima odbrane Rumunije i Turske dogovoreno unapređenje koordinacije i brža razmena informacija.

On je dodao da Bugarska pojačava vazdušni nadzor i obalsku odbranu.

Govoreći o pozivima da se aktivira član 4 Severnoatlantskog ugovora, Stojanov je rekao da to ne bi trebalo činiti automatski nakon svakog incidenta, već svaki slučaj pojedinačno proceniti.

Prema njegovim rečima, u Crnom moru je od početka rata u Ukrajini zabeleženo više od 600 incidenata povezanih sa brodovima.

(Tanjug)

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