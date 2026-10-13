MALI SA VATROGASCIMA U SELU KLEK: LJudi koji svakodnevno pokazuju šta znače odgovornost i hrabrost (VIDEO)
SINIŠA Mali, član Predsedništva SNS, danas je posetio vatrogasce u selu Klek kod Zrenjanina.
- Danas sam u selu Klek kod Zrenjanina razgovarao sa oko 200 vatrogasaca, dobrovoljnih i profesionalnih, ljudi koji svakodnevno pokazuju šta znače odgovornost, hrabrost i služenje zajednici.
Živimo u vremenu kada klimatske promene i duga, izuzetno topla leta sve češće donose požare velikih razmera. Tada se na najteži način vidi koliko je čovek nemoćan pred vatrenom stihijom, ali i koliko su vatrogasci nezamenjivi. Njihov posao je da čuvaju živote, domove, useve i prirodu.
To je jako težak posao i zato je važno da njihovu profesiju cenimo i poštujemo. Posebno poštovanje zaslužuju dobrovoljni vatrogasci. To su naši sugrađani koji, pored svojih redovnih poslova i obaveza, dobrovoljno stavljaju svoje vreme, znanje i energiju u službu zajednice. Njihov doprinos je nemerljiv.
U Srbiji danas radi 3.619 profesionalnih vatrogasaca-spasilaca, dok je obučeno 3.615 pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih jedinica. Samo od početka ove godine dobrovoljni vatrogasci učestvovali su na čak 2.853 intervencije. U poslednjih pet godina nabavljeno je 141 vatrogasno-spasilačko vozilo, izgrađeno 14 novih objekata i nastavljaju se ulaganja u opremu i infrastrukturu.
Nakon razgovora u Vatrogasnom domu, zajedno smo nastavili druženje uz vojnički pasulj u Lovačkom domu, gde sam im se zahvalio za sve što rade za Srbiju. A ja sam pokušao da vidim da li bih mogao da radim ovaj težak posao i da se za jedan minut obučem u njihovu uniformu.
Na predstojećim izborima lista broj 1 je lista koja objedinjuje brigu o svim profesijama, svih građana Srbije. Do pobede! „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“ - objavio je Mali na svom Instagram nalogu.
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