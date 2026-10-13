VELIKA PROMENA ZA 180.000 GRAĐANA: Srbija dobija novi regionalni sistem za upravljanje otpadom, gradi se sanitarna deponija
MINISTARKA zaštite životne sredine u tehničkom mandatu, Sara Pavkov, potpisala je danas u Somboru ugovor za realizaciju projekta regionalnog sistema upravljanja otpadom, koji će obuhvatiti pet lokalnih samouprava: Sombor, Apatin, Kulu, Odžake i Bač, a namenjen je za oko 180.000 građana tog dela severa Srbije.
Kako je saopšteno iz Ministarstva zaštite životne sredine, projekat podrazumeva izgradnju sanitarne deponije na lokalitetu Rančevo, sanaciju 14 hektara nesanitarne deponije, kao i nabavku kanti, kontejnera i specijalizovanih vozila.
Pavkov je navela da se puno radilo na pripremi tog projekta i iskazala zadovoljstvo ispunjenim obećanjem, jer je najavlljeno da će taj ugovor biti potpisan pred kraj leta ili početkom jeseni.
- Kao što smo čuli, za Odžake, za Kulu, za Apatin, za Sombor i za Bač formiramo po najvišim standardima novo telo sanitarne deponije, rešavamo 14 hektara nesanitarne deponije koja je bila veliki problem u ovom delu Srbije. I u tom kontekstu sam zadovoljna. Želim pre svega da čestitam gradonačelniku Ratkoviću (Antoniu), ali i čitavom mom timu koji je uspeo da savlada more prepreka kako bismo danas bili u Somboru - rekla je Pavkov.
Istakla je da je želela da ugovor bude potpisan upravo u Somboru, a ne u Beogradu, kako bi se poslala dodatna poruka o značaju projekta i obezbedila ozbiljnost u njegovoj realizaciji.
- Želela sam i da izvođač to shvati ozbiljno, kao jedan od prioriteta, jer 180.000 građana u ovom delu Srbije želi što pre da ima kompletno rešen sistem za upravljanje otpadom. On će podrazumevati ovaj projekat koji realizujemo uz pomoć EBRD-a i ARD-a, ali i nabavku kanti i kontejnera. Više od 42.000 kanti i kontejnera, zajedno sa 18 kamiona i još 5 specijalizovanih vozila biće obezbeđeno svim tim lokalnim samoupravama, da ne moraju da brinu na koji način će logistički da dopremaju u Rančevo otpad - navela je Pavkov.
Istakla je da će najveća odgovornost biti na direktoru regionalnog centra, ali i da će država pružiti podršku u daljoj realizaciji projekta.
- Bez zajedničke saradnje tih pet lokalnih samouprava, a ja verujem da će ona biti na najvišem nivou, ne možemo da očekujemo da funkcioniše sve kako treba. Tako da je to naš zadatak, da uz ovu veliku investiciju napravimo jedan održivi sistem upravljanja otpadom. Čestitke svima, verujem da smo napravili ozbiljno dobru stvar - rekla je Pavkov.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: Ministarka Pavkov u Dimitrovgradu
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