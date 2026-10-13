CENA CRNOG ZLATA PONOVO SKAČE: Nafta Brent blizu 106 dolara nakon novih rizika za snabdevanje sa Bliskog istoka
CENA međunarodno referentne nafte Brent kretala se danas oko 106 dolara po barelu, nakon tri uzastopne sesije rasta.
Istovremeno su investitori procenjivali rizike po snabdevanje sa Bliskog istoka i mogućnost povećanja izvoza ruskih naftnih derivata, preneo je Trejding ekonomiks.
Američka sirova nafta WTI kretala se nešto ispod 94 dolara po barelu, nakon ranijih padova.
Zabrinutost zbog snabdevanja pojačana je nakon napada na međunarodni aerodrom u Rijadu i tankere u blizini Ormuskog moreuza, što je otvorilo dodatna pitanja o bezbednosti energetske infrastrukture i pomorskih ruta u Persijskom zalivu.
Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEK) povećala je prognozu rasta svetske potražnje za naftom u 2027. godini, navodeći potrebu za obnavljanjem zaliha iscrpljenih tokom sukoba sa Iranom.
Istovremeno, organizacija je šesti mesec zaredom snizila procenu rasta potražnje za 2026. godinu.
OPEK je takođe saopštio da je proizvodnja zemalja te grupe u septembru porasla, pre svega zahvaljujući Saudijskoj Arabiji.
Saudijska proizvodnja povećana je za više od dva miliona barela dnevno, na 8,372 miliona barela dnevno.
Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da će Rusija snabdevati svetsko tržište dizelom, nakon što je Vašington privremeno ublažio ograničenja na izvoz ruskih naftnih derivata.
Mogućnost većeg priliva ruskog goriva mogla bi da ublaži pritisak na ponudu, dok rizici povezani sa sukobom na Bliskom istoku i bezbednošću transporta i dalje podržavaju cene nafte.
(Tanjug)
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