Politika

VUČIĆ O LAŽNIM NAVODIMA O KUPOVINI GLASOVA: Kakva je to bolest, pred svake izbore isto

В.Н.

13. 10. 2026. u 13:55

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PRVI na listi i nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić na putu za Zaječar, gde će se večeras obratiti građanima govorio je o studentskoj listi i njihovim navodima da da Srpska napredna stranka plaća 500 evra za glas.

ВУЧИЋ О ЛАЖНИМ НАВОДИМА О КУПОВИНИ ГЛАСОВА: Каква је то болест, пред сваке изборе исто

Foto: Printskrin Informer TV

Vučić ih je odbacio, ocenivši da je reč o lažima i pokušaju širenja panike uoči izbora, i pozvao građane da u što većem broju izađu na birališta.

- Kakva je to bolest. Pred svake izbore isto. ako dobijemo blizu 2 miliona glasova, puta 500 evra. To vam dođe tačno milijarda evra. Vidite da nisu svoji, nisu čisti.

To vam dovoljno govori o panici. Uznemirili se spoljni sponzori, lažite kako god vam padne na pamet, ali u laži su kratke nogo. Lagali ste i za helikopter, Jovanjicu, zvučni top, Sarajevo safari. Lažete za sve što stignete. Biće toga još, voziću se ja i u svemirskom brodu, ne bi li dokazali da sam nešto zloupotrebio i nešto napravio.

Ne govorite o njihovim nemirima. Niti imaju snage, niti bilo šta. Pozovite svakoga da izađe na izbore. Za nas je najvanije da ljudi izađu na izbore. Teška je utakmica, važno je da svako izađe na izbore. Idemo da ih pobedimo ubedljivo. Vidimo se u Zaječaru večeras - rekao je Vučić.

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