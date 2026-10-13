Politika

"NEŠTO ŠTO NIKO NE MOŽE DA VAM ODUZME SU RAD I REZULTATI": Vučić pozvao ljude u Zaječar i Šabac, najavio i veliko iznenađenje

В.Н.

13. 10. 2026. u 13:36

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ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" je tokom obraćanja javnosti pozvao je još jednom ljude na večerašnji skup u Zječar, ali i najavio novo okupljanje za sutra.

НЕШТО ШТО НИКО НЕ МОЖЕ ДА ВАМ ОДУЗМЕ СУ РАД И РЕЗУЛТАТИ: Вучић позвао људе у Зајечар и Шабац, најавио и велико изненађење

Foto: printsrkin

- Sutra je Šabac, za Novi Sad se pripremamo, biće veliki skup i jedno veliko iznenađenje za ljude. Dobro došli ste - kazao je.

- Za mene je važno da pozovem još jednom ljude u Zaječar, da vidim jesu li negde krenuli radovi, da vidim šta je to što možemo da uradimo i popravimo. Nešto što niko ne može da vam oduzme su rad i rezultati rada. Ako stignem danas ću da upadnem i u neku opštinu i garant ih neću naći u četiri, pet popodne - rekao je Vučić.

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