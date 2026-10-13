ŠEST STUBOVA RAZVOJA ISTOČNE SRBIJE: Vučić najavio velike projekte, među njima brza saobraćajnica od Paraćina do Negotina

PRVI na listi i nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić nalazi se na putu za Zaječar, gde će večeras govoriti o šest stubova razvoja istočne Srbije.

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Među ključnim projektima najavio je izgradnju brze saobraćajnice na pravcu Paraćin–Zaječar–Negotin, čija bi realizacija trebalo da bude završena u narednih sedam do osam godina, uz poseban akcenat na razvoj Sokobanje, Boljevca i Zaječara i privlačenje velikih investicija.

- Večeras ću da govorim o šest stubova za istok Srbije. Za mene je važno da put Paraćin-Zaječar- Negotin da uradimo u narednih 7-8 godina. Moramo da ojačamo Sokobanju, Boljavac, Zaječar. Važno je da izgradimo brzu saobraćajnicu, ona bi išla Paraćin- Zaječar - Negotin. Želim da podstaknemo velike investicije - kazao je Vučić i istakao da je to velika i važna stvar za građane.