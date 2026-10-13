"PAJTIĆ JE MOZAK ČITAVE OPERACIJE": Vučević raskrinkao "studentsku listu" do detalja

NAKON ekskluzivnih saznanja i objavljene prepiske, lider SNS-a Miloš Vučević oglasio se o paklenom planu bivšeg žutog režima i Bojana Pajtića za rušenje države!

Foto: Printskrin Instagram/Miloš Vučević

Vučević je jasno poručio da su sve maske konačno pale i da je sada svima u Srbiji jasno ko stoji iza blokadera, zborova i uličnog haosa:

- Objavljena prepiska predstavlja konačni i neoborivi dokaz da iza navodno spontanih građanskih protesta, blokada i studentskih plenuma nikada nisu stajali nikakvi nezavisni studenti, niti autentično nezadovoljni građani. Maske su konačno pale i čitava javnost u Srbiji sada jasno vidi da je reč o detaljno osmišljenoj, koordinisanoj i opasnoj akciji izvođenja obojene revolucije, kojom direktno upravljaju Bojan Pajtić i političke figure bivšeg, takozvanog žutog režima - rekao je Vučević.

Lider SNS-a naglašava da je Pajtić lično diktirao sve prljave poteze na terenu i zloupotrebljavao mladost Srbije:

- Dokazano je da Pajtić nije bio nikakav usputni posmatrač ili simpatizer, već glavni operativac i mozak čitave operacije, koji je lično delio zadatke, diktirao instrukcije i potom pedantno kontrolisao njihovo sprovođenje na terenu. Njegovi bliski saradnici funkcionisali su kao puki prenosnici naređenja, zloupotrebljavajući mlade ljude i studente na plenumima i zborovima kao živi štit i jeftino političko oružje. Sve ono čime su građani Srbije bili maltretirani prethodnih meseci, od blokada saobraćajnica do izazivanja svakodnevnog haosa, bilo je dosledno sprovođenje Pajtićevog plana za destabilizaciju sopstvene države - rekao je lider SNS-a.

Vučević ističe da je ulično nasilje jedino što je ostalo propaloj opoziciji koja nema podršku naroda:

- Lideri bivšeg režima su još jednom pokazali svoje pravo lice i beskrupuloznost. Svesni da na demokratskim izborima nemaju nikakvu podršku naroda i da ih građani ne žele na vlasti, ponovo su posegnuli za ulicom, nasiljem i pokušajima rušenja ustavnog poretka. Svoju nesposobnost da ponude bilo kakav politički program ili ideju kompenzovali su tajnim operativnim planiranjem i pokušajima da kroz podsticanje mržnje i destabilizaciju države silom preuzmu vlast - rekao je Vučević.

Na kraju, on je poslao jasnu poruku da Srbija neće dozvoliti povratak u mračnu prošlost i da je država jača od svakog uličnog scenarija:

- Srpska napredna stranka poručuje da Srbija više nije država u kojoj se vlast osvaja na ulici po nalogu istrošenih političkih garnitura. Građani Srbije su na svojoj koži osetili posledice njihove ranije vladavine i nemaju nameru da dozvole da ih u prošlost vraćaju oni koji su zemlju već jednom doveli do ruba propasti. Država će ostati stabilna, sačuvaće mir i pravni poredak, a svi pokušaji rušenja Srbije kroz ulične scenarije doživeće potpuni debakl - bio je jasan lider SNS-a.

(Informer)

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