"NAMERNO PONIŽAVAJU RADNIKA I SELJAKA" Vučić o novom spotu "studentske liste": Dođe vreme da svakojaki talog ispliva...

NOSILAC liste i prvi na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" prokomentarisao je tokom uživo obraćanja na Tik-toku i novi spot "studentske liste".

Foto: printskrin Instagram studenti_u_blokadi and sviublokade.fdu

- Baš je glup spot, video sam na RTS. Radnika nigde, mrze radnike, preziru radnike. I radnika i seljaka i pravog studenta. Oni vole samo one koji sede u kancelariji, koji su elita. Oni su napravili pseudoelitu. Ovi neće da ih progonite mitraljezom oni neće da se zainteresuju za radnika. Namerno ponižavaju radnika i seljaka. Zamislite kakva je uvreda za bilo koga da mu se obraća Šoškić, al šta da radite dođe vreme da svakojaki talog ispliva - rekao je Vučić.

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