Politika

"NAMERNO PONIŽAVAJU RADNIKA I SELJAKA" Vučić o novom spotu "studentske liste": Dođe vreme da svakojaki talog ispliva...

В.Н.

13. 10. 2026. u 13:44

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NOSILAC liste i prvi na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" prokomentarisao je tokom uživo obraćanja na Tik-toku i novi spot "studentske liste".

НАМЕРНО ПОНИЖАВАЈУ РАДНИКА И СЕЉАКА Вучић о новом споту студентске листе: Дође време да свакојаки талог исплива...

Foto: printskrin Instagram studenti_u_blokadi and sviublokade.fdu

- Baš je glup spot, video sam na RTS. Radnika nigde, mrze radnike, preziru radnike. I radnika i seljaka i pravog studenta. Oni vole samo one koji sede u kancelariji, koji su elita. Oni su napravili pseudoelitu. Ovi neće da ih progonite mitraljezom oni neće da se zainteresuju za radnika. Namerno ponižavaju radnika i seljaka. Zamislite kakva je uvreda za bilo koga da mu se obraća Šoškić, al šta da radite dođe vreme da svakojaki talog ispliva - rekao je Vučić.

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Svet

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PREŽIVELA DVE SMRTONOSNE DOZE, PA HITNU ČEKALA 34 MINUTA: Birokratski haos u zatvoru nakon pokušaja pogubljenja prve žene posle 200 godina

KRISTA Pajk preživela je dve doze leka kojim je Tenesi pokušao da je pogubi. Kad je neko iz zatvora pozvao hitnu pomoć, nije imao šifru potrebnu za ulazak vozila bez policijske pratnje. Zatvorski nadzorni centar isprva je rekao da nije uputio poziv, a zatim je potvrdio da je reč o stvarnoj hitnoj situaciji. Vozila su do zgrade u kojoj je bila Pajkova stigla 34 minuta nakon prvog poziva.

13. 10. 2026. u 11:04

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