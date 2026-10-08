Politika

TOMA NIKOLIĆ SA ŠAJKAČOM POZVAO NA VELIKI SKUP: "Sve naše vrednosti su pod udarom onih koji hoće da sruše Srbiju, moramo da je odbranimo"

В.Н.

08. 10. 2026. u 19:26

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VELIKI skup liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ biće održan sutra, 9. oktobra, u Kragujevcu, a poziv na ovaj skup večeras je uputio i bivši predsednik Srbije Tomislav Nikolić.

ТОМА НИКОЛИЋ СА ШАЈКАЧОМ ПОЗВАО НА ВЕЛИКИ СКУП: Све наше вредности су под ударом оних који хоће да сруше Србију, морамо да је одбранимо

Foto: Printscreen

- Zajedno smo sanjali san slobodne, snažne i ujedinjene Srbije. Zajedno smo vratili njenu čast i ponos. Danas, predvođeni Aleksandrom Vučićem, moramo da odbranimo Srbiju. Zajedno i ujedinjeno. Njena čast, sloboda i sve naše vrednosti su pod udarom onih koji hoće da je obore i sruše. Vidimo se 9. oktobra u Kragujevcu! Kao nekada - svi zajedno za Srbiju! - poručio je Nikolić u snimku koji je na Instagramu objavio Aleksandar Vučić.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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