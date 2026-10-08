Košarka

Penjaroja zna šta je nedostajalo Partizanu protiv Reala!

Александар Илић
Aleksandar Ilić

08. 10. 2026. u 22:49

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Košarkaši Partizana gostovali su Realu u Madridu u 4. kolu Evrolige. Nakon meča Đoan Penjaroja izneo je utiske.

Пењароја зна шта је недостајало Партизану против Реала!

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Crno-beli nisu uspeli da nastave trijumfalni niz i u Madridu. Real je upisao prvu pobedu, a Partizan prvi poraz, Nakon 40 minuta igre 86:76, a beogradski tim izgubio je meč u prvom poluvremenu. 

- Srećan sam što smo igrali dobro u drugom poluvremenu. Kontrolisali su ritam. Kasnili smo, imali su više energije od nas. U drugom smo se vratili u meč. Imali smo loše procente slobodnih bacanja, promašili smo devet ili 10. Slab je bio i procenat šuta, te je usled svega bilo teško da pobedimo - rekao je Penjaroja i dodao: 

- Prvo poluvreme Real je kontrolisao ritam igre. Kontrolisali su skokove, poentirali previše lako iz pik situacija. Mislim da je nakon poluvremena naša igra postala bolja, energija i odbrana takođe. Mi smo kontrolisali ritam. Svi znaju koliko je ovde teško napraviti preokret. Promašili smo bacanja, šuteve za tri poena. 

O suđenju Penjaroja nije želeo da priča, ali jeste o prethodnom rivalu. 

- Real je imao tri poraza u nizu. Jedan su od najvećih klubova Evrope. U drugom poluvremenu imali smo odgovore, ulagali dosta truda. Prišli smo na -6. Real je prošle sezone imao jedan poraz kod kuće - rekao je Penjaroja. 

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