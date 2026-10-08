Penjaroja zna šta je nedostajalo Partizanu protiv Reala!
Košarkaši Partizana gostovali su Realu u Madridu u 4. kolu Evrolige. Nakon meča Đoan Penjaroja izneo je utiske.
Crno-beli nisu uspeli da nastave trijumfalni niz i u Madridu. Real je upisao prvu pobedu, a Partizan prvi poraz, Nakon 40 minuta igre 86:76, a beogradski tim izgubio je meč u prvom poluvremenu.
- Srećan sam što smo igrali dobro u drugom poluvremenu. Kontrolisali su ritam. Kasnili smo, imali su više energije od nas. U drugom smo se vratili u meč. Imali smo loše procente slobodnih bacanja, promašili smo devet ili 10. Slab je bio i procenat šuta, te je usled svega bilo teško da pobedimo - rekao je Penjaroja i dodao:
- Prvo poluvreme Real je kontrolisao ritam igre. Kontrolisali su skokove, poentirali previše lako iz pik situacija. Mislim da je nakon poluvremena naša igra postala bolja, energija i odbrana takođe. Mi smo kontrolisali ritam. Svi znaju koliko je ovde teško napraviti preokret. Promašili smo bacanja, šuteve za tri poena.
O suđenju Penjaroja nije želeo da priča, ali jeste o prethodnom rivalu.
- Real je imao tri poraza u nizu. Jedan su od najvećih klubova Evrope. U drugom poluvremenu imali smo odgovore, ulagali dosta truda. Prišli smo na -6. Real je prošle sezone imao jedan poraz kod kuće - rekao je Penjaroja.
BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?
Preporučujemo
SKANDAL U BRAZILU! Sumnjive trenerske licence, pominje se i Rambo Petković
08. 10. 2026. u 19:26
Stigla kazna iz Evrolige: Zvezda mora dobrano da plati
08. 10. 2026. u 19:15
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Otvoren stadion "Andrija Delibašić" u Zemunelu
U sportskom centru „Zemunelo“ danas je zvanično predstavljen novi mini-stadion FK Partizan, koji nosi ime po legendarnom napadaču crno-belih, Andriji Delibašiću.
07. 10. 2026. u 13:05
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
UŽAS U SRBIJI: Izujedao ga roj stršljena - kad su doktori izbrojali ubode, rekli su da je za Ginisa
DOK JE sa sestrićem pripremao drva za ogrev, slučajno su zakačili osušeno stablo trešnje iz kojeg je izleteo roj stršljenova. Insekti su ga napali i izujedali po gotovo celom telu.
05. 10. 2026. u 16:17 >> 16:48
Komentari (0)