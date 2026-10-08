MALI PREDSTAVIO PROGRAM LISTE "ALEKSANDAR VUČIĆ – UJEDINJENA SRBIJA": Prosečna plata naredne godine 1.400 evra, penzija 650 evra

Siniša Mali, predstavnik liste "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija", predstavio je tokom debate na RTS-u ekonomski program liste i poručio da, kako je naveo, građani "golim okom" mogu da vide rezultate ekonomskog rasta Srbije.

Foto: Printscreen

Mali je istakao da je Srbija, prema podacima koje je naveo kao izvor Eurostat, sa rastom od 37,3 odsto peta najbrže rastuća ekonomija u Evropi.

Govoreći o periodu do 2012. godine, Mali je kritikovao ekonomsku politiku tog vremena i mandat tadašnjeg guvernera Narodne banke Srbije Dejana Šoškića.

- Do 2012. godine, u vreme mandata Šoškića, ostavljeno je pola miliona ljudi bez posla - rekao je Mali.

On je ukazao i na kretanje javnog duga, navodeći da je udeo javnog duga u BDP-u pre Šoškićevog mandata bio 25 odsto, dok je, prema njegovim rečima, nakon njegovog mandata dostigao 52,5 odsto.

Mali je kao jedan od ključnih rezultata aktuelne ekonomske politike izdvojio nivo javnih investicija.

- Država je 7 odsto BDP-a u investicijama. Nikada više investicija“, rekao je Mali, dodajući da se efekti ulaganja, kako je naveo, vide kroz izgradnju autoputeva, bolnica i škola - kazao je Mali.

Predstavljajući planove za naredni period, Mali je najavio nastavak politike povećanja zarada i penzija.

- Planiramo da smanjujemo stopu nezaposlenosti daljim povećanjem plata. 1.400 evra bi bio prosek iduće godine - rekao je Mali.

On je najavio i da bi prosečna penzija trebalo da dostigne 650 evra, poredeći je sa iznosom od 204 evra koji je, prema njegovim navodima, bio prosečna penzija u vreme Šoškićevog mandata.

- Apsolutno decidirano i precizno izlazimo sa programom ispred liste "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija" - poručio je Mali.