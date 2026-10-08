ŠOŠKIĆ URLAO OD BESA, A MALI MU SASUO ISTINU U LICE: Zatvarali ste fabrike! To je rezultat važe politike (FOTO/VIDEO)

SINIŠA Mali je tokom debate na RTS 1 uporedio stanje u Srbiji pre i posle mandata Dejana Šoškića.

Foto: Printskrin RTS

- Dakle, kriza već traje šest godina unazad. Od korone, rat u Ukrajini, sad u Perskijskom zalivu. Ono što odlikuje ekonomiju Srbije su nikad veće investicije, rast penzija i plata. Srbija se pokazal otpornijom i snažnijom nego mnogo veće zemlje od nas. Imamo rast BDP od 3,8 posto. Makroekonomska stabilnost očuvana. Daleko ispod nivoa Mastrihta. Rekordno niska stopa nezaposlenosti, visoka stopa zaposlenosti. Sačuvali smo investicioni kreditni rejting. Imamo nikad veće devizne rzuerve od preko 300 milijardi. Srbija reaguje na naftnu krizu, imamo rezerve goriva za 118 dana, rezerve dizela za 115 dana. 114 dolara po barelu sirove cene nafte po barelu. Upravo kroz smanjenje akciza na gorivo do 25 odsto, sprečili da se nagli skok cene nafte prelije na građane Srbije. Litra dizela bi bila 275 dinara. Ekonomija sa jakim baferima je dobar odgovor na svaku krizu. Način na koji smo mi reagovali, u odnosu kad je Šoškić bio guverner Narodne banke. Kako je devizni kurs od 2009.do 2012. godine. Ovaj devizni kurs je otišao na 120 dinara. Posledice ove politike Šošića stotine hiljada ljudi bez posla, plate i penzije padalae u realnom iznosu iz dana u dan iz meseca u mesec. Prosečna zarada 2008. bila 402 evra. Po isteku mandata Šoškića bila 360 evra. On je najveći uništitelj dinara u istoriji - ističe Mali.

Foto: Printscreen

Šoškić poludeo nakon izlaganja Siniše Malog, pa napravio haos u studiju: "Nisam ja kriv".

- Ovo su besmislice, kakve veze ja kao guverner imam sa tim. Živimo u moru neistina - zakukao je Šoškić.

Onda je Mali odgovorio:

- Morate da imate odgovornost gospodine Šoškiću. Treba da budete odgovorni za to, za zatvorene fabrike, to je rezultat vaše politike

Siniša Mali uništio Dejana Šoškića u manje od 2 minuta! https://t.co/dbOLHxtEhM — Bez pitanja (@Davor837) October 8, 2026