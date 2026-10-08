Večiti promenljivog uspeha: Ovako izgleda tabela Evrolige posle pobede Zvezde i poraza Partizana!

Real bolji u Madridu od crno-belih, dok su crveno-beli ponizili Dubai u Emiratima.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Različitog bilansa bili su košarkaši Zvezde i Partizana u četvrtom kolu Evrolige.

Izabranici Ibona Navara priredili su veliko iznenađenje deklasiravši Dubai u Emiratima sa 19 razlike, dok je tim Đoana Penjaroje doživeo poraz na gostovanju Real Madridu.

Iako su navijači crveno-belih verovali u pobedu nad Dubaijem, malo ko je očekivao da će tim sa Malog Kalemegdana "razbiti" regionalnog šampiona, koji ih je prošle sezone oba puta savladao u Emiratima, kako u EL tako i u regionalnom takmičenju.

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Ipak, sjajnom igrom Zvezda je stigla do druge uzastopne pobede i uhvatila priključak za vrhom tabele. Navarova četa je sada među pet ekipa koje su na skoru 2-2, nalazi se na deobi sedme pozicije, jer isti bilans imaju osmoplasirani Virtus iz Bolonje, deveti Hapoel Tel Aviv (slavio u Areni) i upravo Dubai, kao i francuski Asvel.

Ispod njih su Alimpijevićev Bešiktaš, Žalgiris i Baskonija sa 1-2, ali sva tri tima tek igraju svoje mečeve u petak.

S druge strane, Partizan je u Madridu doživeo prvi poraz ove sezone i ima bilans 3-1. Nasuprot njima, Real je konačno upisao trijumf u novom ciklusu i nalazi se u donjem delu tabele sa obrnutim ciframa (1-3). Isti broj pobeda imaju Pariz, Makabi i Olimpija Milano, koja je poražena baš od "Ponosa Izraela" večeras u Beogradu.

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Kada je reč o Penjarojinom sastavu, ostao je u samom vrhu, ispred njih su Valensija koja uz Panatinaikos jedina nema poraz, obe ekipe su na 4-0. Fenerbahče je izgubio u Atini od "zelenih" i skliznuo na treće mesto sa 3-1, učinkom koji ima i Partizan na deobi te pozicije. Ispod njih su Olimpijakos i Barselona (2-1), ali prvak Evrope i Katalonci u petak igraju svoje utakmice protiv Efesa u Pireju i Žalgirisa u Blau Grani.

EVROLIGA 4. KOLO

Sreda

Pariz - Asvel 96:98

/Hifi 30 - Mils 21/

Četvrtak

Dubai - Crvena zvezda 58:77

/Bejkon 13 - Nvora 20/

Makabi Tel Aviv - Olimpija Milano 97:79

/Madar 17 - Rajt 23/

Bajern Minhen - Virtus Bolonja 87:94

/Da Silva 18, Vašington 18 - Mur 20/

Panatinaikos - Fenerbahče 92:74

/Hejs-Dejvis 19, Lesor 19 - Kej 13/

Valensija - Hapoel Tel Aviv 93:82

/Tejlor 17 - Blejkni 30/

Real Madrid - Partizan 86:76

/Maledon 13 - Džons 19/

Petak

Olimpijakos - Efes (20.15)

Barselona - Žalgiris (20.30)

Baskonija - Bešiktaš (20.30)

Petak

Olimpijakos - Efes (20.15)

Barselona - Žalgiris (20.30)

Baskonija - Bešiktaš (20.30)

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