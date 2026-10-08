MALI ODGOVORIO NIKEZIĆU I ŠOŠKIĆU: "Vredeo je dve milijarde, prodali ste ga za 400 miliona" (VIDEO)

U ekonomskoj debati emisije "Takovska 10" na RTS-u učestvovali su predstavnici četiri izborne liste - Siniša Mali ispred liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Dejan Šoškić ispred „Studentske liste - Studenti pobeđuju“, Miloš Jovanović ispred liste "Autentična desnica – Dr Miloš Jovanović" i Dušan Nikezić ispred liste "Evropska Srbija - Marinika Tepić - Zdravko Ponoš“.

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Tokom rasprave o ekonomskim temama, Mali je odgovorio na kritike Nikezića i Šoškića, posebno se osvrnuvši na pitanje NIS-a, zarada, kupovne moći, investicija i nezaposlenosti.

Govoreći o NIS-u, Mali je kritikovao odluku o prodaji kompanije ruskom „Gaspromnjeftu“ 2008. godine.

- Neverovatno je da on pominje NIS. Oni će ponovo da kupe od Rusa. To je osoba koja je učestvovala u prodaji NIS-a Rusiji 2008. godine. Zašto ste nas doveli u situaciju da zavisimo od drugih? Vredeo je dve milijarde, prodali ste ga za 400 miliona - rekao je Mali.

Ministar je tokom debate govorio i o prosečnoj zaradi i kupovnoj moći građana, upoređujući Srbiju sa Severnom Makedonijom.

- Prosečna plata u Makedoniji 788 evra i 1.030 evra u Srbiji. Za prosečnu platu u Makedoniji možete da kupite 501 litar dizela, u Srbiji 513 litara dizela - naveo je Mali.

Osvrnuo se i na nivo investicija, navodeći da su one danas značajno veće nego u periodu na koji se pozivaju njegovi politički protivnici.

- 650 miliona evra, kod nas 6,5 milijardi evra su investicije - istakao je Mali.

U polemici sa Dejanom Šoškićem, Mali je govorio i o stopi nezaposlenosti, tvrdeći da je nakon perioda u kojem je Šoškić bio guverner NBS stopa nezaposlenosti dostigla 25,9 odsto.

Mali je oštro kritikovao i ekonomsku politiku perioda pre 2012. godine.

- Da nam nije uništio državu do 2012. godine, ne bismo morali da ispravljamo šta je Šoškić ostavio i da postanemo jedna od najbrže rastućih ekonomija - poručio je Mali.

Siniša Mali je objasnio Šoškiću da ovo nije Srbija pre 2012.

- Rekli ste da su državne investicije dominantne, ne nego su privatne - istakao je Mali.