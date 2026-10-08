Penjaroja priznao: Iznenadile su me ovacije Grobara! Ne dam igračima da "polete"

Trener košarkaša Partizana pričao za španske medije.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Košarkaši Reala večeras dočekuju neporažene crno-bele u 4. kolu Evrolige (20.45, Arena premijum 1), a u centru pažnje tamošnje javnosti s razlogom se našao Đoan Penjaroja (57). Nekadašnji kormilar Baskonije, Valensije i Barselone radi sjajan posao u Partizanu, što pokazuju i četiri uzastopna trijumfa na startu sezone.

Došao je zimus, kada je situacija u Humskoj bila napeta zbog odlaska legendarnog Željka Obradovića (66), ali je posle nekoliko nedelja uspeo da vrati ekipu u normalu. Ipak, tokom leta je tim renoviran, a iskusni stručnjak imao je dovoljno vremena da složi kockice i objasni igračima šta želi od njih na terenu.

Ima Španac i podršku od navijača, ne onako frenetičnu kao čuveni Žoc, ali na premijeri protiv Armanija dobio je glasan aplauz i ovacije od 15.000 ljudi.

- Uzbudljivo je. To je nešto što doživite tek nekoliko puta u karijeri i to samo u određenim trenucima, kada ekipi zaista dobro ide. U Srbiji je to donekle uobičajeno u pojedinim timovima, ali su me te ovacije u Areni zaista iznenadile. Osećam veliku zahvalnost, to je znak da radite pravu stvar ili da postoji poštovanje prema treneru, što danas nije baš često - rekao je Penjaroja u razgovoru za uglednu "Marku".

Nije tajna da je Partizan uvek u samom vrhu Evrolige po gledanosti, a da podrška sa tribina ume da bude i presudan faktor na domaćem terenu.

- Navijači veoma dobro razumeju da je uloga trenera da odvede brod u sigurnu luku. Podržavaju trenera, baš kao i igrače, ukoliko oni konstantno pokazuju posvećenost i profesionalizam. To je nešto što se ređe viđa u Španiji. Istina je da u Srbiji mogu da budu ekstremni, bilo u dobrom ili lošem smislu. Imam sreće što sam trenutno u dobroj poziciji i veoma sam zahvalan na tome kako se "grobari" ophode prema meni - priznao je Penjaroja.

Osvrnuo se Katalonac i na težak period kada je tek stigao u Beograd, jer nije imao nimalo lak zadatak.

- Stigao sam u složenom trenutku, u veoma teškoj atmosferi. Željko Obradović je više od najboljeg trenera u Evropi u poslednjih 25 godina. Njegov odlazak je predstavljao problem, ali ja nisam otišao tamo da ga zamenim, već da radim svoj posao. Zatekao sam tim koji se mučio, postojao je veliki jaz između ekipe i navijača. Nije bilo lako. U prvih mesec i po dana ni rezultati nisu bili dobri. Onda smo počeli da donosimo određene odluke. Uspeo sam da podstaknem tim da se svakim danom sve više ujedinjuje i igra kao celina. Rezultati su počeli da stižu, a i atmosfera je počela malo da se menja. Navijači obožavaju Partizan i vole da vide posvećenost, timski rad i ponos prilikom nošenja tog dresa - objasnio je Penjaroja.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Na kraju je strateg crno-belih izrazio veliko zadovoljstvo zbog načina na koji je ekipa prihvatila sve njegove zadatke.

- Osim samih rezultata, koji su veoma važni i doneli su nam određeni mir, najviše me raduje opšti utisak. O ujedinjenoj grupi koja igra zajedno, bez iskakanja pojedinaca u prvi plan, a navijači su zasad zadovoljni. Moramo da pokušamo da zadržimo to što duže. Kao što sam rekao, svi žele pobede, ali ono što su mi jasno stavili do znanja još od trenutka kada sam stigao jeste da najviše žele da vide posvećen tim. To je nešto što ćemo nastojati da nam bude prioritet tokom cele sezone - naglasio je Penjaroja, a potom nastavio:

- Od samog početka, kada je reč o Partizanu, očekivanja su bila niska ili bar drugačija nego prethodnih godina, kada su sastavi timova imali zvučnija imena i veće budžete. Naravno, pobede uvek malo utiču na ljude, ali mi ostajemo čvrsto na zemlji. Znamo ko smo i svesni smo da, ako ne igramo sa sto posto mogućnosti, teško možemo da se nosimo sa konkurencijom u Evroligi i istovremeno igramo u ABA ligi. Isto tako, svesni smo i da smo bolji nego što mnogi misle. Očigledno imamo problema, imamo jedan od najkraćih kadrova u ligi. Dva ključna igrača, Derek Vilis i Lamar Stivens, su van stroja, tako da nam nedostaje opcija u rotaciji. Momci veruju da mogu da se nose sa rivalima i žele da promene početne procene i mišljenja koja su vladala na startu sezone, da dokažu suprotno. Za sada pokazuju da mogu ravnopravno da igraju sa svima. Trenutno smo zadovoljni, ali videćemo kako će se stvari dalje odvijati.